Bihar Politics: सम्राट चौधरी के खिलाफ PK ने डॉक्टर को दिया टिकट, तारापुर में चुनावी फील्डिग सेट!
बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में एक डॉक्टर को टिकट देकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। पीके की इस रणनीति से तारापुर के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पीके की यह रणनीति उन्हें कितनी सफलता दिलाती है।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। तारापुर विधानसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के बाद अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। कैंडिडेट को सिंबल भी थमा दिया गया है। जन सुराज ने तारापुर विधानसभा सीट से डॉ. संतोष सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
बता दें कि डॉ. संतोष जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। साथ ही PMCH, पटना से MD करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।
तारापुर की सियासी जंग अब दिलचस्प होने जा रही है। बीजेपी ने तारापुर से सम्राट चौधरी पर दांव खेला है। मौजूदा विधायक राजीव कुमार सिंह का टिकट कट गया है।
गौरतलब है कि सम्राट चौधरी का तारापुर क्षेत्र से गहरा परिवारिक जुड़ाव है। उनके पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और माता स्व. पार्वती देवी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। 1985 से 2005 तक यह सीट पूरी तरह चौधरी परिवार के कब्जे में रही।
क्षेत्र में सम्राट चौधरी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिससे उनका जनाधार मजबूत है। तारापुर एक तो कुशवाहा बहुल सीट है। साथ ही यहां एनडीए के परंपरागत वोटर सवर्ण और वैश्य की संख्या भी निर्णायक रहती है।
