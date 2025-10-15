Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: सम्राट चौधरी के खिलाफ PK ने डॉक्टर को दिया टिकट, तारापुर में चुनावी फील्डिग सेट!

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में एक डॉक्टर को टिकट देकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। पीके की इस रणनीति से तारापुर के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पीके की यह रणनीति उन्हें कितनी सफलता दिलाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। तारापुर विधानसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के बाद अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। कैंडिडेट को सिंबल भी थमा दिया गया है। जन सुराज ने तारापुर विधानसभा सीट से डॉ. संतोष सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि डॉ. संतोष जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। साथ ही PMCH, पटना से MD करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।

    WhatsApp Image 2025-10-15 at 2.13.04 PM

    तारापुर की सियासी जंग अब दिलचस्प होने जा रही है। बीजेपी ने तारापुर से सम्राट चौधरी पर दांव खेला है। मौजूदा विधायक राजीव कुमार सिंह का टिकट कट गया है।

    गौरतलब है कि सम्राट चौधरी का तारापुर क्षेत्र से गहरा परिवारिक जुड़ाव है। उनके पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और माता स्व. पार्वती देवी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। 1985 से 2005 तक यह सीट पूरी तरह चौधरी परिवार के कब्जे में रही।

    क्षेत्र में सम्राट चौधरी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिससे उनका जनाधार मजबूत है। तारापुर एक तो कुशवाहा बहुल सीट है। साथ ही यहां एनडीए के परंपरागत वोटर सवर्ण और वैश्य की संख्या भी निर्णायक रहती है।

    यह भी पढ़ें- 2 सीटें और 45 मिनट की मीटिंग, BJP-JDU की लिस्ट आउट होने के बाद शाह और कुशवाहा के बीच क्या बात हुई?

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: खेसारी लाल यादव राजद की तरफ से करेंगे पॉलिटिकल बैटिंग, पत्नी के चुनाव लड़ने पर कही ये बात

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: जदयू ने भाजपा से लिए दो उम्मीदवार, मुजफ्फरपुर जिले में सियासी पारा हाई!