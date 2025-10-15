Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: खेसारी लाल यादव राजद की तरफ से करेंगे पॉलिटिकल बैटिंग, पत्नी के चुनाव लड़ने पर कही ये बात

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने राजद का समर्थन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह नहीं मानती हैं, तो वह तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे। खेसारी ने तेजस्वी और अखिलेश यादव के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार कई गायक और अभिनेता भी चुनाव मैदान में हैं, जबकि कई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी चुनाव लड़ने पर चुप्पी तोड़ी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा है कि वह राजद का प्रचार करेंगे। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, तो वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ें, लेकिन अभी वह मान नहीं रही हैं।

    खेसारी लाल यादव का कहना है, "मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, मैं पिछले 4 दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वह मान जाती हैं तो हम नामांकन दाखिल करेंगे, नहीं तो मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और भैया (तेजस्वी यादव) को जिताने की कोशिश करूंगा।"

    उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से उनके घरेलू संबंध हैं और चुनाव लड़ने को लेकर दोनों का दबाव भी है। अगर पत्नी मान जाती हैं, तो वह चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे।

    बता दें कि इससे पहले अभिनेता पवन सिंह और गायक मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। मैथिली के दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। वहीं पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इंकार किया है। इसके अलावा जनसुराज से गायक रितेश पांडेय चुनाव मैदान में हैं।