    'सपने में भी नहीं सोचा था', Nitin Nabin को BJP ने दिया सरप्राइज; घोषणा के पहले तक नहीं थी जानकारी 

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी BJP Working President के रूप में दी, जिससे वे खुद भी हैरान ...और पढ़ें

    जयशंकर बिहारी, पटना। पथ निर्माण व नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। घोषणा होने के पहले तक उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, यह सपने में भी कभी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलने की जानकारी मिली तो सहसा विश्वास नहीं हुआ।

    Nitin Nabin ने कहा कि यह भाजपा में ही संभव है, यहीं साधारण कार्यकर्ता को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। पत्र जारी होने के डेढ़-दो घंटा पहले ही कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था, किसी को आभास नहीं था कि समारोह के बीच का ही कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहा है। 

    नवीन ने कहा कि यह निर्णय बताता है कि कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे तो पार्टी उन्हें कोई भी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। प्राथमिकता पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें संगठन और कार्यकर्ता मजबूती व गति देने का काम करेंगे।

    बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को करेंगे मजबूत

    नितिन नवीन ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व व पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो विश्वास जताया है, उसपर 100 प्रतिशत खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। बूथ से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत कर आगामी चुनावों में जीत सुनिश्चित की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व का पूर्व की तरह मार्गदर्शन लेते हुए कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी को हर राज्य में मजबूत किया जाएगा।

    पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कहा कि भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती है। जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समावेशी और बिना भेदभाव के विकास सुनिश्चित करना है। यह पार्टी की मुख्य कार्यशैली बन गई है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन पहले से मिलता आ रहा है। इनके मार्गदर्शन में आगे भी सांगठनिक व चुनावी रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं और आमजन की अपेक्षा को पूरा किया जाएगा।