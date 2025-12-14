Language
    'हम बंगाल भी जीतेंगे', भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बोले नितिन नबीन 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:42 PM (IST)

    बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने और अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधा ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं और यह भी कहा कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा नेता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी इतनी मजबूत है कि वह बंगाल में विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा, "मेरी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना है, एक ऐसा नेतृत्व जो हर जगह मौजूद हो, जैसा कि केंद्रीय नेताओं ने हमारे राज्य में करने के लिए हम पर भरोसा किया है।"

    केंद्रीय नेतृत्व को लेकर क्या बोले नितिन नबीन?

    नितिन नवीन कहा, "मेरा मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे की वजह से ही मैं आज यहां पर हूं।" राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति भाजपा जिस पीढ़ीगत बदलाव का लक्ष्य रख रही है, उसका संकेत है। यह कई अहम राज्य चुनावों से ठीक पहले भी हुआ है।

    बंगाल और असम चुनाव को लेकर नितिन का बड़ा बयान

    बंगाल और असम में अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, "हम बैठकर इन सभी बातों पर फैसला करेंगे। संगठन नीचे से ऊपर तक इतना मजबूत है कि हम बंगाल में भी जीतेंगे।"

