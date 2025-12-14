'हम बंगाल भी जीतेंगे', भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बोले नितिन नबीन 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं और यह भी कहा कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी।

भाजपा नेता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी इतनी मजबूत है कि वह बंगाल में विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा, "मेरी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना है, एक ऐसा नेतृत्व जो हर जगह मौजूद हो, जैसा कि केंद्रीय नेताओं ने हमारे राज्य में करने के लिए हम पर भरोसा किया है।"

केंद्रीय नेतृत्व को लेकर क्या बोले नितिन नबीन? नितिन नवीन कहा, "मेरा मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे की वजह से ही मैं आज यहां पर हूं।" राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति भाजपा जिस पीढ़ीगत बदलाव का लक्ष्य रख रही है, उसका संकेत है। यह कई अहम राज्य चुनावों से ठीक पहले भी हुआ है।