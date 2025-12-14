Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कार्यकर्ताओं का समर्पण ही भाजपा की असली ताकत', नितिन नबीन ने सम्मान समारोह में जनता का जताया आभार

    By Vidya Sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नितिन नबीन ने पटना में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं के परिश्रम को श्रद्धांजलि दी गई ...और पढ़ें

    Hero Image

    कार्यकर्ता सम्मान समारोह। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले भाजपा विधायक एवं मंत्री नितिन नबीन ने रविवार को पटना के स्काउट एंड गाइड मैदान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया।

    इस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और समर्पण को श्रद्धांजलि दी गई तथा संगठन की एकजुटता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और समर्थक उपस्थित हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे, जिससे आयोजन स्थल पर उत्सव का माहौल रहा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

    मौके पर नितिन नबीन ने चुनावी सफलता का पूरा श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि यह जीत किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि संगठन की सामूहिक मेहनत, अनुशासन और जनसेवा के संकल्प की जीत है। कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, जिससे जनता ने भरपूर विश्वास जताया।

    कार्यकर्ताओं का समर्पण, संघर्ष और अथक परिश्रम ही भाजपा की असली ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगे भी जनसेवा, संगठन विस्तार और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं।

    मंत्री ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजन को अपनी प्राथमिकता बताया तथा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया।

    समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय सांसद रवि शंकर प्रसाद, मंत्री राम कृपाल यादव, नंद किशोर यादव, सांसद विवेक ठाकुर, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक संजय गुप्ता, पूर्व विधायक अरुण सिन्हा, प्रदेश महामंत्री लाजवंती झा, अध्यक्ष रूप नारायण मेहता, डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी उपस्थित थे।