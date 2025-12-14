'कार्यकर्ताओं का समर्पण ही भाजपा की असली ताकत', नितिन नबीन ने सम्मान समारोह में जनता का जताया आभार

जागरण संवाददाता, पटना। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले भाजपा विधायक एवं मंत्री नितिन नबीन ने रविवार को पटना के स्काउट एंड गाइड मैदान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और समर्पण को श्रद्धांजलि दी गई तथा संगठन की एकजुटता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और समर्थक उपस्थित हुए।

कई कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे, जिससे आयोजन स्थल पर उत्सव का माहौल रहा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर नितिन नबीन ने चुनावी सफलता का पूरा श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि यह जीत किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि संगठन की सामूहिक मेहनत, अनुशासन और जनसेवा के संकल्प की जीत है। कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, जिससे जनता ने भरपूर विश्वास जताया।