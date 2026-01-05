Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार के गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी नारी शक्ति: बालिकाएं बजाएंगी बैंड, कराटे का करेंगी प्रदर्शन

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    शिक्षा विभाग पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी कर रहा है। इस बार का थीम 'उन्नत बिहार- उज्ज्वल भविष्य' है। समारोह में स्कूलों की बा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बालिकाएं बजाएंगी बैंड। फोटो एआई जनरेटेड

    जागरण संवाददाता, पटना। शिक्षा विभाग ने गांधी मैदान, पटना में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी) की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का थीम ' उन्नत बिहार- उज्ज्वल भविष्य ' रखा गया है। इसी थीम पर झांकियां निकाली जाएंगी। शिक्षा विभाग ने गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं को शामिल करेगा।

    स्कूलों में बालिकाओं की बैंड टीम तैयार की गई है। बालिकाओं की बैंड टीम गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी, जो बैंड बजाते हुए शिक्षा विभाग की झांकी के साथ आगे बढ़ेंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की लड़कियों को रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत कराटे में प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया गया है। ये लड़कियां भी शिक्षा विभाग के झांकी के साथ कराटे का प्रदर्शन करेंगी।

    झांकी में दिखेगी शिक्षा विभाग की योजनाएं

    गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पोस्टर और बैनर के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। जिसमें प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को दी जा रही मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल व पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, आइसीटी लैब, कंप्यूटर पर पढ़ते बच्चे, टैब के माध्यम से उपस्थित दर्ज करते शिक्षक, शिक्षक नियुक्ति, सुरक्षित शनिवार, कक्षा में पढ़ते बच्चे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक, कक्षा नौ से 12 वीं के विद्यार्थियों को दी जा रही प्रतियोगी तैयारी व माक टेस्ट, पाठ्यपुस्तक आदि को शामिल किया गया है।

    यह भी पढ़ें- एसके मेमोरियल हॉल में मनाई गई सुशील कुमार मोदी की जयंती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन

    यह भी पढ़ें- मौर्य लोक के बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन, पटना नगर निगम ने दुकानदारों को दी अंतिम चेतावनी 

    यह भी पढ़ें- पटना के गर्दनीबाग में PNG की सप्लाई शुरू, फतुहा के उद्योगों को भी मिलेगी नेचुरल गैस

    इन सब चीजों को दिखाने के लिए विभाग की ओर से आकर्षक रथ तैयार किया जा रहा है। जिस पर इन सब चीजों को पोस्टर और बैनर के जरिए बताया जाएगा।