Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: 'दो साल पहले तेजस्वी ने कहा था कि...', नीतीश नाम लेकर विजय चौधरी ने बता दी अंदर की बात

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:57 PM (IST)

    बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विजय कुमार चौधरी ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम 20 स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के क्रम में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश सरकार के कार्यो की सराहना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 20 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर जनता ने बड़ी मुहर लगा दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष को चुनाव को लेकर भ्रम फैलाने पर घेरा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विजय चौधरी ने महिला रोजगार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि चुनाव के पहले सरकार द्वारा लागू की गई योजना पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती। चुनाव घोषणा के बाद नई योजना पर आदर्श आचार संहिता लागू होती है।

    उन्होंने कहा कि विपक्ष को महिला रोजगार को दिए गए 10 हजार रुपये दिखते हैं, जबकि चुनाव परिणाम तो 20 साल की सुशासन की उपलब्धियों के नतीजे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर लोग हल्ला कर रहे है, जबकि ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्रीय संस्था के प्रमुख हो गए हैं।

    विजय चौधरी आगे बोले, दो साल पहले तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री थक गए हैं। सच तो यह है कि आनेवाली राजनीतिक पीढ़ी के मन में यह भाव जगेगा कि काश उनके युग में भी नीतीश कुमार जैसा नेता होता।

    दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राज्य के 68 प्रतिशत मतदाताओं और 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विकास कार्यो का हवाला देकर कहा राज्य में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मास्टर प्लान बनाकर सात एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है। मेट्रो का विकास, मां जानकी जन्मस्थली का विकास के साथ 10 शहरों में घरेलू उड़ान की सुविधा बहाल की जा रही है। अब लालटेन वाले भी लालटेन नहीं रखते। वे भी एलईडी की रोशनी में रह रहे हैं।

    उन्होंने बालू माफिया को लेकर कहा, बालू माफिया कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। घाट सरेंडर करने वालों की भी सुरक्षा राशि जब्त की जाएगी।

    इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं कर सके। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव पर विरोधी दल के नेता का नाम पुकारा, परंतु वे सदन में उपस्थित नहीं थे। सदन ने बहुमत से राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया।

    यह भी पढ़ें- Bihar Assembly: नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने, आलमनगर से हैं विधायक

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: विधायकों के पाला बदलने की अटकलें तेज, चिराग और तेजस्वी की पार्टी ने छेड़ी चर्चा

    यह भी पढ़ें- 'हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा...', मैथिली का दिखा चुलबुला अंदाज; तेजस्वी पर कसा तंज