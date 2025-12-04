Bihar Assembly: नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने, आलमनगर से हैं विधायक
जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका नाम प्रस्तावित किया। यादव 1995 से आल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार बिहार विधानसभा के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। उनके लिए चार प्रस्ताव आए थे।
सम्राट के अलावा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं लोजपा (रा) विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने भी प्रस्ताव दिया था। सम्राट के प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी गई।
कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव?
नरेंद्र नारायण यादव 1995 से लगातार मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आठवीं जीत दर्ज की। वे 17वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष थे। समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक नरेंद्र नारायण यादव राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं।
ईमानदार और साफ सुथरी छवि के कारण विपरीत परिस्थितियों भी वे चुनाव जीतते रहे हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत गांव से हुई। वे अपने पंचायत कुरसंडी पंचायत के मुखिया निर्वाचित रहे।
आलमनगर प्रखंड के प्रमुख पद पर रहते हुए 1995 में विधानसभा का चुनाव लड़े। तब से लगातार जीत रहे हैं। उनके पिता सियाराम यादव भी कुरसंडी पंचायत के मुखिया थे।
यह भी पढ़ें- Bihar Assembly: 'मेरा नाम बुलडोजर नहीं है..ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा', बिहार के डिप्टी CM ने माफिया को फिर चेताया
यह भी पढ़ें- राज्यपाल के अभिभाषण पर नीतीश ने पेश किया विकास का ब्लूप्रिंट; शिक्षा-स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण पर जोर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।