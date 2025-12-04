Bihar Assembly: नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने, आलमनगर से हैं विधायक

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार बिहार विधानसभा के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। उनके लिए चार प्रस्ताव आए थे।

