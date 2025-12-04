Bihar Assembly: 'मेरा नाम बुलडोजर नहीं है..ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा', बिहार के डिप्टी CM ने माफिया को फिर चेताया

डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: मेरा नाम बुलडोजर नहीं है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं। इतना स्‍पष्‍ट रह‍ियेगा। बिहार में कोर्ट ने अत‍िक्रमण हटाने की व्‍यवस्‍था की है। सभी जगह अत‍िक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। और एक बात तो तय है क‍ि माफ‍िया पर तो कार्रवाई होगी ही, चाहे वह जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में कोई बचेगा नहीं, इतना गारंटी देना चाहता हूं।

उन्‍होंने तंज कसते हुए कहा-पिता ने तो इनका नाम सम्राट रखा। वे नाम के अनुरूप जगह पर भी हैं। इस बीच पत्रकारों ने उनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया है। पूछने पर लोगों ने बताया कि गरीबों की झोपड़ि‍यां उजड़ रही है, इसलिए इनका नाम बुलडोजर बाबा है।

उनके इतना कहते ही सत्‍ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि वे भी अक्‍सर वहां जाते रहते हैं। वहां काफी बदलाव आया है। सच्‍चाई यह है कि पहले काफी खराब स्थिति थी। हाल में जब ज्‍याेत‍ि मांझी के साथ घटना हुई तो अस्‍पताल गए थे। इसपर राजद विधायक ने कहा कि मुख्‍यमंत्री एक कमेटी बना दें। बाहर में जहां एंबुलेंस लगती है, वहां की स्‍थ‍ित‍ि नर्क से भी बदतर है।