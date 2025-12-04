Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Assembly: विधानसभा सत्र छोड़ यूरोप टूर पर निकले तेजस्‍वी यादव! क्‍या तोड़ दी सदन की परंपरा?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के सदन सत्र के बीच यूरोप दौरे पर जाने से सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने सदन की परंपरा तोड़ी है? उनकी अ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्‍नी राजश्री व पुत्री कात्‍यायनी के साथ तेजस्‍वी यादव। सौ-एक्‍स

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: क्‍या तेजस्‍वी यादव ने बिहार विधानसभा की वर्षों पुरानी परंपरा तोड़ दी है? राज्‍यपाल के अभ‍िभाषण के दौरान तीन दिसंबर को नेता प्रत‍िपक्ष के रूप में उनकी अनुपस्‍थ‍ित‍ि पर यह चर्चा हो रही है। 

    18वीं विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन तेजस्‍वी यादव नहीं पहुंचे। NDA ने इसे मर्यादा का उल्‍लंघन बताया है। कहा है कि उन्‍होंने नेता प्रत‍िपक्ष के रूप में अपने दायित्‍व की अनदेखी की।

    दरअसल राज्‍यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रत‍िपक्ष की उपस्‍थ‍ित‍ि एक सम्‍मान का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन शपथ ग्रहण और अध्‍यक्ष के चुनाव के बाद से वे अनुपस्‍थ‍ित चल रहे हैं। 

    20 दिनों के टूर पर गए तेजस्‍वी

    बताया जा रहा है कि वे पत्‍नी और बच्‍चों के साथ छुट्ट‍ियां मनाने यूरोप टूर पर गए हैं। उन्‍होंने 20 दिनों का टूर प्‍लान बनाया है। दरअसल बिहार विधानसभा के सत्र से तेजस्‍वी यादव की अनुपस्‍थ‍िति चर्चा का विषय बनी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौथे दिन भी वे गैरहाजिर रहे। शुरुआत के दो दिन वे मौजूद रहे । राज्‍य सरकार के कई मंत्र‍ियों ने तेजस्‍वी यादव पर तंज कसा है। अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन, श्रवण कुमार समेत कई मंत्रियों, विधायकों ने उनकी अनुपस्‍थ‍ित‍ि की निंदा की है।

    JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि वे बिहार की जनता के बारे में संवेदनशील नहीं हैं। वे दिल्‍ली में भ्रमण कर रहे हैं। उन्‍हें जनता से कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान की LJP-R के विधानमंडल दल के नेता राजू तिवारी ने कहा कि वे गंभीर नहीं हैं। हमेशा गायब ही रहते हैं।

    राजू तिवारी ने कहा-राज्‍यपाल का अभिभाषण का दिन बेहद अहम होता है। सरकार की नीतियों की चर्चा होती है। इन सबके बीच नेता प्रत‍िपक्ष का नहीं होना, खेदजनक है।

    RJD के सिपाही सरकार को जवाब देने के लिए काफी

    इधर राजद नेता रणविजय साहू ने कहा कि नेता प्रत‍िपक्ष जरूरी काम से भले बाहर हैं, लेकिन उनके एक-एक सिपाही सदन में है और सरकार को जवाब देने के लिए काफी हैं।

    राजद प्रवक्‍ता एजाज अहमद ने तो यहां तक कहा कि जदयू और एनडीए के दूसरे दलों की सोच पर तेजस्‍वी यादव छाए हुए हैं। बेहतर यही होगा क‍ि तेजस्‍वी को खोजने के बजाए वे जनता को बुलडोजर नीत‍ि से बचाएं।

    यह भी पढ़ें- Bihar assembly: राहुल गांधी और तेजस्‍वी यादव की ये USP है, मंत्री ने बताया, बोले-वे त‍िलम‍िलाए हुए हैं

    यह भी पढ़ें- जदयू ने तेजस्वी की अनुपस्थिति पर उठाया सवाल, कहा- यह गैर-जिम्मेदाराना आचरण

    यह भी पढ़ें- Bihar Assembly: तेजस्‍वी यादव के बिना JDU नेता को अच्‍छा नहीं लगता; ढूंढ़ते रहे चारों ओर, RJD ने दी सलाह