राज्यपाल के अभिभाषण पर नीतीश ने पेश किया विकास का ब्लूप्रिंट; शिक्षा-स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण पर जोर

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपनी सरकार के दो दशक लंबे विकास अभियान का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 से लगातार बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहा हूं और आगे भी हमारा एकमात्र उद्देश्य बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भारी बहुमत देकर एनडीए सरकार पर विश्वास जताया।

नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण तथा सर्वधर्म सद्भाव से जुड़े कार्यों को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से लेकर छात्राओं की उच्च शिक्षा में वृद्धि तक कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने और गांव-गांव तक चिकित्सा पहुंचाने को सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के बिना बिहार का विकास संभव नहीं। इसी लक्ष्य के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की योजना लागू की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि सकारात्मक परिणाम दिखा, तो राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जाएगा।