'गड़बड़ किए तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे...' CM नीतीश कुमार का RJD पर हमला; पीएम मोदी की तारीफ
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के बीच तीखी बहस हुई। नीतीश कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को कहा कि उन्होंने गड ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन, गुरुवार को सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। नीतीश कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो दो बार उनके साथ गए थे जब उनलोगों ने गड़बड़ किया तो साथ छोड़ दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी कहा की वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे।
मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजद की ओर से तत्काल पलटवार किया गया। राजद के सचेतक कुमार सर्वजीत ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कौन सी बात को सही माना जाए। सर्वजीत ने कहा, "आप जब हमारे साथ होते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी और बीजेपी के साथ जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार का सहयोग कर रही है।"
पीएम मोदी को नमन करने का आग्रह
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि बिहार के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने विपक्षी सदस्यों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करने का आग्रह किया।
जब सदन में राजद विधायकों ने सीएम के आग्रह पर हाथ नहीं उठाया तब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग भी कहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।