'हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा...', मैथिली का दिखा चुलबुला अंदाज; तेजस्वी पर कसा तंज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा के शीत सत्र में तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष के नेता इस बात को लेकर लगातार तेजस्वी पर निशाना भी साध रहे हैं। इस बीच, शिवहर विधानसभा सीट से बीजेपी की सबसे उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर ने तेजस्वी पर तंज कसा है।

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद न होने पर कहा, "उनको होना चाहिए था... हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा था सामने से कोई ऐसी बात हो जो हमें लगे कि ये ठोस बात है, ताकि हमारे नेता उसका जवाब दे। मेरा आज पहला वाद विवाद वाला दिन था जो मैंने खुद देखा मैं सब ध्यान से सुन रही थी ऐसा लगा बहुत मेहनत करनी की जरूरत है.."

वहीं, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर JDU विधायक श्याम रजक ने कहा- नेता प्रतिपक्ष न कभी गंभीर थे, न हैं और न ही रहेंगे। उनका काम जनता के हित में नहीं, परिवार के हित में है। परिवार के लिए जितना करना था कर चुके, अब ‘एस और आराम’ में घूम रहे हैं।

राजद ने पूछा, रुपये का लुढ़कना कब बंद होगा मोदीजी

दूसरी ओर, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, सृजन स्वराज एवं गणेश यादव ने भारतीय करेंसी (रुपया) में लगातार हो रही गिरावट को अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत बताया है। चिंता जताई है कि कहीं रुपया एशिया की टॉप टेन करेंसी से बाहर न हो जाए। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रितत्व-काल में 2014 में एक डॉलर का मूल्य 54 रुपये के बराबर हो गया था। तब भाजपा कहती थी कि देश की करेंसी के गिरने का मतलब प्रधानमंत्री का पतन है। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बताएं कि रुपया इतना क्यों लुढ़क रहा है?