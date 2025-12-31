मंत्री लखेंद्र रौशन ने की CM नीतीश से मुलाकात, 5 मांगों का पत्र सौंपा; भूमिहीन SC/ST को जमीन दिलाने की अपील
मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु पांच मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने एससी/एसटी अत् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने मंगलवार को एक अणे मार्ग में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की।
उन्होंने पांच मांगों को लेकर एक अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मंत्री ने अनुरोध पत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चार्जशीट पुलिस पदाधिकारी के स्तर से बड़ी संख्या में लंबित रखे जाने की सूचना दी और कहा कि लंबित मामलों के चलते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभ ससमय नहीं मिल रहा है।
मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांग की कि जिलों में भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अभियान चलाकर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दें। डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री टोला संपर्क पथ योजना का शत-प्रतिशत अच्छादन करने और मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली-नाली निश्चय योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों को लाभान्वित करने हेतु निर्देश देने का निवेदन मुख्यमंत्री से किया।
मंत्री ने बताया कि राज्य में संचालित सभी 91 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और 137 कल्याण छात्रावासों में कैंप लगवाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराने तथा मुफ्त दवा वितरण हेतु निर्देश देने की मांग मुख्यमंत्री से की है।
