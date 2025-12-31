रेलवे डिजाइन स्वीकृति में देरी से बिहार में आरओबी निर्माण में बाधा, पथ निर्माण विभाग ने समन्वय पर दिया जोर
पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने रेलवे अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के डिजाइन स्वीकृति में देरी पर चिंता जताई, जिसस ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मंगलवार को रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के मसले पर रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरओबी डिजाइन की स्वीकृति में देरी से परियोजना में अनावश्यक देरी होती है। बैठक में 55 आरओबी के निर्माण की प्रगति पर विमर्श हुआ। निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में राज्य के संसाधन से बन रहे बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप आरओबी, पोठही-डुमरी आरओबी, जयनगर स्टेशन के पास आरओबी, हरनौत रेल फैक्ट्री आरओबी एवं सहरसा में बंगाली बाजार आरओबी की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित परियोजना से जुड़ी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा रेलवे के साथ एमओयू के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधीन 32 आरओबी का निर्माण किया जाना है। बिंदुवार 32 आरओबी की भी समीक्षा की गई। यह जानकारी दी गई कि 14 आरओबी के पहुंच पथ का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था, जिनमें से नौ आरओबी का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पांच का काम प्रगति पर है।
पथ निर्माण विभाग के सचिव ने रेलवे के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में पूर्व मध्य रेलवे के प्रमोद कुमार,सीई, आरएसडब्लू डीएस श्रीवास्तव, डिप्टी सीई, ब्रिज डिज़ाइन डीपी सिंह, डिप्टी सीई, आरएसडब्लू, राजीव कुमार एवं कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।
