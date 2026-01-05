बिहार की बेटियों के अपमान पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश मौन क्यों: राजेश राम

राज्य ब्यूरो, पटना। उत्तराखंड के एक भाजपा नेता द्वारा बिहार की बच्चियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार की बहन-बेटियों के अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने इसे संघी मानसिकता की उपज बताते हुए कहा कि हाल की घटनाओं के बाद यूं लगने लगा है कि भाजपा नेताओं को महिलाओं के अपमान का जैसे लाइसेंस मिल गया है। सोमवार को सदाकत आश्रम में प्रेस से बात करते हुए राजेश राम ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा सरकार की एक मंत्री के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी न केवल बिहार की बेटियों, बल्कि पूरे राज्य का अपमान है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि संबंधित मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके पति को भाजपा से निष्कासित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। राजेश राम ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रवैये का आरोप लगाते हुए बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद और अंकिता भंडारी मामले का जिक्र किया और कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा आज खोखला साबित हो गया है। देश में भाजपा नेताओं से बेटी बचाओ का नारा गूंज रहा है।