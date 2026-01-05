Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार की बेटियों के अपमान पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश मौन क्यों: राजेश राम

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:19 PM (IST)

    कांग्रेस ने उत्तराखंड के भाजपा नेता द्वारा बिहार की बच्चियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार कांग्रेस अध्यक् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। उत्तराखंड के एक भाजपा नेता द्वारा बिहार की बच्चियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार की बहन-बेटियों के अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बेहद चिंताजनक है।

    उन्होंने इसे संघी मानसिकता की उपज बताते हुए कहा कि हाल की घटनाओं के बाद यूं लगने लगा है कि भाजपा नेताओं को महिलाओं के अपमान का जैसे लाइसेंस मिल गया है।

    सोमवार को सदाकत आश्रम में प्रेस से बात करते हुए राजेश राम ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा सरकार की एक मंत्री के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी न केवल बिहार की बेटियों, बल्कि पूरे राज्य का अपमान है।

    कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि संबंधित मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके पति को भाजपा से निष्कासित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी।

    राजेश राम ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रवैये का आरोप लगाते हुए बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद और अंकिता भंडारी मामले का जिक्र किया और कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा आज खोखला साबित हो गया है। देश में भाजपा नेताओं से बेटी बचाओ का नारा गूंज रहा है।

    इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए पूछा कि बिहार को विकास के लिए घोषित हजारों करोड़ रुपये की राशि कब जारी की जाएगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौड़, कुमार आशीष सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे।

    यह भी पढ़ें- एक तेजस्‍वी यादव की भी शादी...; BJP नेताओं की सराहना करते RJD नेता ने क्‍यों कहा ऐसा? याद क‍िए पुराने द‍िन

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: मायावती को बिहार में झटका, जिलाध्यक्ष सहित दो दर्जन नेताओं ने दिया बसपा से इस्तीफा