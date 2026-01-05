Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: मायावती को बिहार में झटका, जिलाध्यक्ष सहित दो दर्जन नेताओं ने दिया बसपा से इस्तीफा

    By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:20 PM (IST)

    बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम सहित करीब दो दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक रामजी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मायावती को बिहार में झटका, जिलाध्यक्ष सहित दो दर्जन नेताओं ने दिया बसपा से इस्तीफा (PTI)

    जागरण संवाददाता, बक्सर। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा बिहार के मुख्य प्रभारी रामजी गौतम पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

    सोमवार को जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम के साथ जिला प्रभारी कमलेश कुमार राव, मुकेश पासवान, शिव बहादुर पटेल, वीरेंद्र कुमार डोम, बड़क राम, पप्पू पटेल, अयोध्या राम, अनिल कुमार गौतम, विजेंद्र सिंह, देवमुनि राम व अनिल कुशवाहा सहित करीब दो दर्जन ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है।

    प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने दर्शाया है कि बिहार में विरोधी पार्टियों से मिलकर बसपा को कमजोर करने व तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। साथ ही अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने व उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे सामूहिक रूप से पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया है।

    इसके पहले बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके करीबी माने जाने वाले बक्सर जिले के स्थानीय नेता और विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवार रहे अभिमन्यु कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

    अनिल लोकसभा के चुनाव में बक्सर से बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। कुल मिलाकर बक्सर जिले में बसपा का संगठन अभी जबर्दस्त अंतर्विरोध का सामना कर रहा है।