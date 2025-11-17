Language
    Bihar Chunav: राजद नेता जगदानंद सिंह का गंभीर आरोप; हर ईवीएम में पहले से थे 25 हजार वोट

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:38 PM (IST)

    राजद नेता जगदानंद सिंह ने बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक ईवीएम में पहले से ही 25 हजार वोट थे। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।  

    राजद के पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष जगदानंद सिंह व लालू प्रसाद। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के परिणामों के बाद राजद ने सोमवार को पहली समीक्षा बैठक की। बैठक में पार्टी नेता लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

    इस बैठक के बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह (Jagdanand Singh) ने दावा किया कि बिहार चुनाव में जो ईवीएम (EVM) इस्तेमाल किए गए उनमें 25 हजार वोट पहले से मौजूद थे।

    उन्होंने कहा ऐसा होने के बाद भी हमारे 25 विधायक जीत गए यह बड़ी बात है। तेजस्वी आवास के बाहर मीडिया से जगदानंद ने सवालिया लहजे में कहा कि राजद की ऐसी हालत होगी क्या आप लोगों को ऐसी उम्मीद थी।

    लोकतंत्र को बना दिया व्‍यापार 

    उन्होंने कहा ये देश का दुर्भाग्‍य है। लोकतंत्र को व्यापार बना दिया गया है। संविधान के साथ भी धोखा होने लगा है। यह किसी हाल में स्‍वीकार्य नहीं है। भाई वीरेंद्र ने कहा हम लोगों को ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है।

    जो चुनाव बैलेट पेपर से हुए हम जीते परंतु ईवीएम में हम हार गए यह बड़ा मुद्दा है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जो नतीजे एनडीए के पक्ष में आए हैं।

    वह किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में संभव नहीं। 90 प्रतिशत स्ट्राइक रेट किसी राजनीतिक दल का प्राकृतिक परिणाम नहीं हो सकता। यह जनादेश जनता का नहीं हो सकता।

    तेजस्‍वी यादव के आवास पर राजद की चार घंटे चली बैठक में कई नेताओं ने ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। 

    नेताओं ने कहा कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की बात भी कही गई है। 

    बैठक के दौरान ही रोह‍िणी यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने राज्‍यसभा सदस्‍य संजय यादव के प्रत‍ि भी आक्रोश जाहिर किया। 