डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) ही रहेंगे। राजधानी के एक पोलो रोड स्थित तेजस्‍वी यादव के सरकारी आवास पर हुई राजद विधायक दल की बैठक में उन्‍हें विधायक दल का नेता चुना गया।

Bihar Assembly Elections 2025 में करारी हार के तीन दिनों बाद राजद नेताओं की बैठक की गई। इसमें परिणाम पर विस्‍तार से मंथन क‍िया गया और आगे की रणनीत‍ि पर चर्चा की गई।

लालू बोले-तेजस्‍वी ने राजद काे आगे बढ़ाया

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष जगदानंद सिंह समेत अन्‍य वरिष्‍ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में हार की समीक्षा की गई।

राजद सुप्रीमो ने कहा कि तेजस्‍वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। आगे भी राजद के जरूरी निर्णय वही लेंगे। इससे पूर्व नेताओं ने तेजस्‍वी का अभिनंदन किया।

करीब चार घंटे तक चली बैठक में तेजस्‍वी यादव ने जीतने वाले नेताओं व हारने वालों से विमर्श किया। इसी में राजद सुप्रीमो ने कहा क‍ि तेजस्‍वी यादव नेता प्रत‍िपक्ष होंगे।

चुनाव परिणाम पर विस्‍तार से चर्चा

बताया गया कि बैठक में वन टू वन बात की गई। चुनाव के परिणाम को कोर्ट ले जाने पर भी बात हुई है। महागठबंधन के नेताओं से विमर्श कर इसमें आगे फैसला लिया जाएगा।