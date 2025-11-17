Language
    Tejashwi Yadav: तेजस्‍वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, बैठक में राजद प्रमुख लालू से मिली हरी झंडी

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया। इससे स्‍पष्‍ट हो गया कि वही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है और वही महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार के कारणों पर चर्चा हुई, धांधली के आरोपों पर बात हुई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। रोहिणी विवाद को घर का मामला बताया गया।

    बिहार विधानसभा में नेता प्रत‍िपक्ष होंगे तेजस्‍वी यादव। जागरण आर्काइव

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) ही रहेंगे। राजधानी के एक पोलो रोड स्थित तेजस्‍वी यादव के सरकारी आवास पर हुई राजद विधायक दल की बैठक में उन्‍हें विधायक दल का नेता चुना गया। 

    Bihar Assembly Elections 2025 में करारी हार के तीन दिनों बाद राजद नेताओं की बैठक की गई। इसमें परिणाम पर विस्‍तार से मंथन क‍िया गया और आगे की रणनीत‍ि पर चर्चा की गई। 

    लालू बोले-तेजस्‍वी ने राजद काे आगे बढ़ाया 

    राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष जगदानंद सिंह समेत अन्‍य वरिष्‍ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में हार की समीक्षा की गई। 

    राजद सुप्रीमो ने कहा कि तेजस्‍वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। आगे भी राजद के जरूरी निर्णय वही लेंगे। इससे पूर्व नेताओं ने तेजस्‍वी का अभिनंदन किया। 

    करीब चार घंटे तक चली बैठक में तेजस्‍वी यादव ने जीतने वाले नेताओं व हारने वालों से विमर्श किया। इसी में राजद सुप्रीमो ने कहा क‍ि तेजस्‍वी यादव नेता प्रत‍िपक्ष होंगे। 

    चुनाव परिणाम पर विस्‍तार से चर्चा 

    बताया गया कि बैठक में वन टू वन बात की गई। चुनाव के परिणाम को कोर्ट ले जाने पर भी बात हुई है। महागठबंधन के नेताओं से विमर्श कर इसमें आगे फैसला लिया जाएगा। 

    बैठक में पहुंचे उजियारपुर विधायक आलोक मेहता ने कहा कि समीक्षा की जा रही है कि कहां-कहां मैनीपुलेशन किया गया, प्रजातांत्रिक मूल्‍यों का हनन किया गया। 

    रोहिणी विवाद को बताया घर का मामला 

    उन्‍होंने रोहिणी आचार्य मामले पर कहा कि-यह हमारे घर का मामला है। सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं। हम घर में ही सुलझाएंगे। 

    पूर्व विधायक अ‍ख्‍तरुल ईमान शाहीन ने कहा कि चुनाव का परिणाम अप्रत्‍याश‍ित रहा है। मतदान से पहले मह‍िलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए। चुनाव में धांधली की गई है। इसपर मिल बैठककर विमर्श किया जाएगा।

    चुनाव से ठीक पहले जदयू से राजद में गए परबत्‍ता के पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार ने भी चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए। 