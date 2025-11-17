RJD की बैठक के बीच से निकल गए लालू-राबड़ी, दिन में अकेले कहां गए थे राजद सुप्रीमो?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी है। राजद हार के कारणों पर मंथन कर रहा है, ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में लालू-राबड़ी बीच में ही निकल गए। साधू यादव ने तेजस्वी को हार का जिम्मेदार ठहराया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग की।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 संपन्न होने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है। गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
उधर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल हार के कारणों पर मंथन कर रहा है। ईवीएम और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने के साथ सरकार की 10 हजार वाली योजना पर हमला बोला जा रहा है।
बैठक से पहले अकेले गए थे महुआबाग
तेजस्वी यादव के आवास पर सोमवार को राजद की बड़ी बैठक हुई। इसमें सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ ही राबड़ी देवी, मीसा भारती व अन्य सीनियर लीडर मौजूद रहे।
करीब चार घंटे चली बैठक के बीच से ही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के आवास से बाहर निकल गए।
इस बैठक से पूर्व लालू प्रसाद का काफिला राबड़ी आवास से बाहर निकला। बताया गया कि वे राजधानी के महुआबाग गए थे। वे वहां अक्सर जाते रहते हैं।
मीडिया ने उनसे रोहिणी प्रकरण पर सवाल पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रोहिणी आचार्य मामले पर अभी तक तेज प्रताप यादव को छोड़कर किसी ने कोई बयान नहीं दिया है।
साधू ने कहा-तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाएं
इन सबके बीच तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। संख्या बल के हिसाब से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वही रहेंगे।
इस बीच मामा साधू यादव ने रोहिणी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कलह का जिम्मेदार तेजस्वी यादव को बता दिया है।
उन्होंने तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की मांग कर दी। कहा कि उनकी वजह से ही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है।
साधू ने यह भी कहा कि लालू-राबड़ी को मजबूर करके संजय यादव के दबाव में तेजस्वी काम कर रहे हैं। उन्होंने संजय यादव व रमीज पर परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाया।
