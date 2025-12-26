मुजफ्फरपुर: महापौर ने किया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर व पार्कों का निरीक्षण, पार्क घूमने वालों से हुई रूबरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। महापौर निर्मला देवी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से शहर की 24 घंटे निगरानी हो इसके लिए पुलिस प्रशासन सेंटर में प्रर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों को तैनात करे। पुलिस प्रशासन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा शहर की निगरानी को उपलब्ध कराई गई सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्थायी रूप से तैनाती करे। महापौर ने गुरुवार को शहर के सभी पार्कों, जुब्बा सहनी पार्क, सिटी पार्क एवं इंदिरा पार्क का निरीक्षण किया।

