    मुजफ्फरपुर: महापौर ने किया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर व पार्कों का निरीक्षण, पार्क घूमने वालों से हुई रूबरू

    By Pramod Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:02 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर की महापौर ने शहर के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और विभिन्न पार्कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों में घूमने आए लोगों से बातचीत की ...और पढ़ें

    इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठ शहर की यातायात व्यवस्था को देखती महापौर। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। महापौर निर्मला देवी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से शहर की 24 घंटे निगरानी हो इसके लिए पुलिस प्रशासन सेंटर में प्रर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों को तैनात करे।

    पुलिस प्रशासन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा शहर की निगरानी को उपलब्ध कराई गई सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्थायी रूप से तैनाती करे। महापौर ने गुरुवार को शहर के सभी पार्कों, जुब्बा सहनी पार्क, सिटी पार्क एवं इंदिरा पार्क का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान क्रिसमस की छुट्टी मनाने परिवार के साथ पार्क पहुंचे लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को खासकर बच्चों को क्रिसमस की बधाई दी। निरीक्षण के बाद महापौर ने कहा कि पार्क में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

    लाइटिंग को विशेष व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के खेलने के लिए उपकरण लगाएं जाएंगे। बैठने के लिए अतिरिक्त सीट बनाए जाएंगे। महापौर ने कहा कि नये साल के स्वागत को शहर की सभी पार्कों में विशेष व्यवस्था की जाएगी।

    इसके बाद महापौर इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर पहुंची आधा घंटा तक बैठकर शहर के सभी चौक-चौराहों को वहां लगे डिस्पले बोर्ड पर देखा।

