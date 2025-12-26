Language
    पटना में कदमकुआं स्थायी वेंडिंग जोन में विकसित होगी पिंक मार्केट, स्वरोजगार से मिलेगा आर्थिक सशक्तीकरण

    By Manish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:11 AM (IST)

    पटना के कदमकुआं स्थायी वेंडिंग जोन में पिंक मार्केट विकसित किया जाएगा, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और उनका आर्थिक सशक्तीकरण होगा। इस पह ...और पढ़ें

    कदमकुआं स्थायी वेंडिंग जोन में विकसित होगी पिंक मार्केट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के व्यस्ततम और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल कदमकुआं में स्थित स्थायी वेंडिंग जोन को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। यहां प्रथम तल पर पिंक मार्केट विकसित करने की योजना तैयार की गई है। प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है और जल्द ही इस पर निर्णय के लिए बैठक आयोजित होगी।

    वार्ड 38 के पार्षद आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में वेंडिंग जोन के ग्राउंड फ्लोर पर फल और सब्जी की करीब 100 दुकानें संचालित हो रही हैं। हालांकि, प्रथम तल पर फल और सब्जी दुकानदारों ने दुकान लेने में रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते प्रथम तल लंबे समय से खाली पड़ा है।

    इसी को ध्यान में रखते हुए प्रथम तल को पिंक मार्केट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पिंक मार्केट में महिलाओं से जुड़ी प्रसाधन सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, हस्तशिल्प, कास्मेटिक्स, परिधान और अन्य आवश्यक सामानों की दुकानें खोली जाएंगी।

    खास बात यह है कि इन दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण का अवसर मिल सके। आगामी बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने और राशि आवंटित होते ही पिंक मार्केट के संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

    इसके तहत दुकान संरचना, सुरक्षा, साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं का भी प्रविधान किया जाएगा। पिंक मार्केट शुरू होने से न केवल महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि कदमकुआं क्षेत्र में खरीदारी के नए विकल्प भी उपलब्ध होंगे।

    स्थानीय लोगों का मानना है कि पिंक मार्केट से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। महिलाओं को सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण में व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। यदि योजना सफल रही तो भविष्य में इसे राजधानी के अन्य वेंडिंग जोन में भी लागू किया जा सकता है।

    बता दें कि वेंडिंग जोन के ग्राउंड फ्लोर पर फल और सब्जी की दुकानें चलाने वाले दुकानदारों से प्रतिमाह एक हजार रुपये लिया जा रहा है। इसी में उन्हें बिजली की सुविधा भी दी जा रही है।