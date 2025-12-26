भाजपा नेता रूपक सहनी हत्याकांड का वीडियो वायरल: बदमाशों ने पहले रोका, फिर बहस करते हुए मारी गोली

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। भाजपा नेता रूपक हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। इसमें बदमाश और रूपक के बीच हुई बातचीत शामिल है। वीडियो में बदमाश मृतक का रास्ता रोक कर धमकी देते हुए गोली मारने की बात कह पिस्टल निकाल लेता है। इसके बाद बदमाश फायरिंग करना शुरू कर देता है।

बताया गया कि वीडियो को मरने से पहले रूपक ने स्वयं ही अपने मोबाइल में रिकार्ड किया था। वीडियो में एक शख्स उसका रास्ता रोके दिख रहा है। वह अपनी पहचान सोनू के रूप में बता रहा है। वह अपने पिता का नाम केस में देने पर नाराजगी जाहिर कर रहा था। वह रूपक का घर जाने के दौरान रास्ता रोक लेता है।

वह पूछता है कि रूपक मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ किया था। वह उस दिन बुखार से ग्रस्त थे। वह अपने घर पर थे। तब भी तुम मेरे घर पुलिस भेज दिया। इस पर रूपक सहनी उसे पिता को बुलाने और रास्ता छोड़ने की बात कहता है। रूपक कहता कि यह ठीक नहीं है। रास्ता रोकना अच्छा नहीं है। फिर, आरोपी उसके साथ कुछ देर तक बातचीत करता। दोनों के बीच करीब 2.30 मिनट तक बातचीत होती है।

उसके बाद में आरोपी कहता है कि तुम जीना नहीं चाहता तो बता दो आज ही तुमको मार देते है। हम मार देंगे तुमको। यह बात कहते हुए वह अपने पास से पिस्टल निकाल लेता है। पिस्टल देख रूपक वहां से निकलने की कोशिश करता है। वह अपने बचाव के लिए किसी श्याम का नाम भी ले रहा होता है। तभी वीडियो में गोली चलने की आवाज आती है। एक गोली चलने के बाद में दूसरी गोली की आवाज भी सुनी जाती है।

इसी बीच रूपक कराहते हुए अचानक से सदा के लिए खामोश हो जाता है। वहीं घटनास्थल के आसपास बच्चे और महिलाओं की आवाज भी सुनी जा रही है। घटना के समय घटनास्थल पर और भी लोग दिख रहे है। पूरा वीडियो 3.15 मिनट का है।