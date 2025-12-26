गांवों से निकलेंगी धोनी-सचिन जैसी प्रतिभाएं, डिप्टी सीएम चौधरी ने 8 हजार पंचायतों में खेल क्लब बनाने का किया एलान
बिहार के उपमुख्यमंत्री चौधरी ने राज्य की 8 हजार पंचायतों में खेल क्लब बनाने का एलान किया है। इस पहल का उद्देश्य गांवों से धोनी और सचिन जैसी खेल प्रतिभ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि ग्रामीण और स्थानीय स्तर से महेंद्र सिंह धौनी और सचिन तेंदुलकर जैसी प्रतिभा को अवसर देने के लिए आठ हजार पंचायतों में खेल क्लब बनाए जाएंगे। यहां सभी खेल सामान और उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री मोइनुलहक स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीति बनाई है कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, उन्हें सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार 13 खेल परिसर भी बना रही है।
मोइनुलहक स्टेडियम को दोबारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने का काम शुरू होगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर का जीर्णोद्धार कर और भव्य बनाने की तैयारी है। इसके अलावा स्वीमिंग पूल बनाने की मांग है, जिसे मुख्यमंत्री से बात करके पूरा किया जाएगा।
इधर, पाटलिपुत्र खेल परिसर में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
प्रदेश अध्यक्ष सरावगी ने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन करने वालों की ही जीत होती है। परिणाम हारने वाले खिलाड़ियों को और कठिन परिश्रम करने का संदेश भी देता है, इस कारण जो खिलाड़ी पीछे रह गए वे और कठिन मेहनत करें।
हर्षिता राय ने जीता रजत पदक
पटना ताइक्वांडो अकादमी की खिलाड़ी हर्षिता राय ने सांसद खेल महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। पटना साहिब के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने हर्षिता राय को पदक प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य का कामना की। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।