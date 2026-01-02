समस्तीपुर रेल मंडल से चलने वाली 32 ट्रेनों का बदला समय, मुजफ्फरपुर-चेरलापल्ली 45 मिनट स्पीड अप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। रेलवे बोर्ड के आदेश पर पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कई ट्रेनों के समय में पहली जनवरी से परिवर्तन किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार समस्तीपुर रेल मंडल से चलने वाली कुछ ट्रेनों के लूज टाइम में परिवर्तन किया गया है।

12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुबह 6:30 की जगह 6:45 बजे आएगी। 13022 रक्सौल से हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर में दोपहर 1:45 के बदले 1:25 किया गया है।

19038 अवध एक्सप्रेस, 13019 बाघ एक्सप्रेस, 13225 इंटरसिटी, 15028 मौर्य एक्सप्रेस, 12561 स्वतंत्रता सेनानी सहित अन्य समस्तीपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 32 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है।

वहीं, चेरलापल्ली-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को 60 मिनट, 15216 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर को पांच मिनट, 15515 नरकटियागंज-दानापुर को पांच मिनट व मुजफ्फरपुर-चेरलापल्ली को 45 मिनट स्पीड अप की गई है।

