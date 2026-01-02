Language
    हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में सोना लूटकांड: आइओ सस्पेंड, जांच में लीपापोती का आरोप

    By Subhash Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:12 AM (IST)

    हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में एक किलो सोना लूटकांड मामले में पुलिस विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस मुख्यालय ने जांच में लीपापोती के आरोप में अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गयाजी। हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में एक किलो सोना लूटकांड के मामले में पुलिस विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बहुचर्चित कांड में अब पटना पुलिस मुख्यालय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए केस के अनुसंधान पदाधिकारी (आइओ) वीरेंद्र प्रसाद को भी निलंबित कर दिया है। उन पर मामले की जांच में लीपापोती करने का आरोप है।

    21 नवंबर को ट्रेन यात्रा के दौरान एक किलो सोने की लूट की घटना सामने आई थी, जिससे रेल थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पहले रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह समेत चार सिपाहियों को सस्पेंड किया गया था।

    मामले की आगे समीक्षा में कई अहम साक्ष्यों की अनदेखी और जांच को कमजोर करने के आरोप सामने आए, जिसके बाद आइओ वीरेंद्र प्रसाद की भूमिका की जांच की गई और उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। पटना रेल डीएसपी भास्कर रंजन ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

