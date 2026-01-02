हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में सोना लूटकांड: आइओ सस्पेंड, जांच में लीपापोती का आरोप

जागरण संवाददाता, गयाजी। हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में एक किलो सोना लूटकांड के मामले में पुलिस विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बहुचर्चित कांड में अब पटना पुलिस मुख्यालय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए केस के अनुसंधान पदाधिकारी (आइओ) वीरेंद्र प्रसाद को भी निलंबित कर दिया है। उन पर मामले की जांच में लीपापोती करने का आरोप है।

21 नवंबर को ट्रेन यात्रा के दौरान एक किलो सोने की लूट की घटना सामने आई थी, जिससे रेल थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पहले रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह समेत चार सिपाहियों को सस्पेंड किया गया था।