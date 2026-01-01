Language
    अमृत भारत योजना से बदलेगा डुमरांव स्टेशन का चेहरा, 17.1 करोड़ से शुरू हुआ कायाकल्प

    By Anil Ojha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:55 PM (IST)

    डुमरांव रेलवे स्टेशन का 17.1 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। बारिश के बाद निर्माण कार्य ने गति पकड़ी है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृत भारत योजना से बदलेगा डुमरांव स्टेशन का चेहरा। फोटो जागरण

    अनिल कुमार ओझा, डुमरांव (बक्सर)। नए साल में डुमरांव को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जगी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 17.1 करोड़ रुपये की लागत से डुमरांव रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद अब स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है।

    बरसात के कारण कुछ महीनों तक निर्माण कार्य बाधित रहा, लेकिन मौसम अनुकूल होते ही काम चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगस्त 2026 से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

    फिलहाल स्टेशन परिसर में टिकट घर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके बाद ढलाई और भवन निर्माण का अगला चरण पूरा किया जाएगा। इसी भवन में आरपीएफ बैरक, सीसीटीवी कक्ष, एसी वेटिंग एरिया सहित अन्य आधुनिक कक्ष बनाए जाएंगे।

    ढलाई कार्य के कारण दुर्गा मंदिर से नया स्टेशन होते हुए नया भोजपुर जाने वाले मार्ग पर वाहनों का आवागमन अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डुमरांव स्टेशन पर उच्च क्षमता वाली नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक टिकट काउंटर, बेहतर वेटिंग हाल, सुरक्षित प्रवेश-निकास द्वार और सुव्यवस्थित सर्कुलेटिंग एरिया शामिल होंगे।

    प्लेटफॉर्मों के बीच सुगम आवागमन के लिए 6 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर और 500 मीटर लंबी प्लेटफार्म सर्फेसिंग का कार्य भी प्रस्तावित है। अब तक 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।

    यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर दो लिफ्ट, आधुनिक वेटिंग हाल और 105.52 वर्ग मीटर क्षेत्र में नया टायलेट बनाया जाएगा। इसके अलावा 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में दूसरा प्रवेश द्वार भी विकसित किया जा रहा है। स्टेशन के अंदर फर्नीचर, पेंटिंग और सौंदर्यीकरण का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से होगा।

    गौरतलब है कि डुमरांव स्टेशन की राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में स्टेशन मंडल के 18वें स्थान पर पहुंच गया और चालू वित्तीय वर्ष में करीब 9.58 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

    इसी कारण स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया। रेलवे का कहना है कि गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य पूरा कर डुमरांव स्टेशन को जल्द ही आधुनिक और सुविधायुक्त स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया जाएगा।