    नवादा में आमने-सामने बाइक की टक्कर से युवक की मौत चार घायल, दो की हालत नाजुक

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:12 AM (IST)

    नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में माधो बीघा केना गांव के पास गुरुवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 21 वर्षीय हिमांशु क

    जागरण संवाददाता, नवादा। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत माधो बीघा केना गांव के पास गुरुवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं। अचानक संतुलन बिगड़ने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया।

    अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच कर एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ला निवासी शिव पूजन प्रसाद के 21 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में की गई है।

    बताया जा रहा है कि हिमांशु की शादी करीब एक वर्ष पूर्व ही हुई थी, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुर्घटना में घायल युवकों की पहचान करन कुमार, आकाश कुमार, शिवम कुमार और विक्रम कुमार के रूप में हुई है। सभी का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है।

    डॉक्टरों के अनुसार, दो घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।

    पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार और यातायात नियंत्रण की कमी को हादसे का मुख्य कारण बताया है।