पटना में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान, अस्थायी पर पांच और स्थायी पर लगेगा 20 हजार जुर्माना
पटना में डीएम के निर्देश पर शुक्रवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। 31 जनवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अस्थायी अतिक्रमण पर 5 हजार और स्थायी पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर शुक्रवार से अतिक्रमण के विरूद्ध दोबारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। गुरुवार को 31 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का कैलेंडर जारी किया गया है।
यह मल्टी एजेंसी विशेष अभियान नगर निगम के छह अंचलों, नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के अलावा नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ व दानापुर में चलेगा। डीएम व एसएसपी ने इसके लिए नौ टीमें गठित की हैं, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत आदि विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
इस बार अस्थायी अतिक्रमण करने वाले पर पांच हजार व स्थायी अतिक्रमण की स्थिति में 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही अतिक्रमण में प्रयुक्त अधिक से अधिक सामान जब्ती का भी आदेश दिया गया है। हालांकि, एसडीओ व नगर कार्यपालक पदाधिकारी को अभियान चलाने से पहले क्षेत्र में माइकिंग कराने व पूरी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी कराने को भी कहा गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित में सड़कों, फुटपाथ एवं सर्विस रोड को अतिक्रमणमुक्त रखने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने की जरूरत है। इस क्रम में सभी मुख्य मार्गों, आर्टिरियल व ट्रंक रोड से अवैध वेंडिंग जोन और अवैध पार्किंग को हटाया जाए। किसी भी मार्ग पर किसी भी तरह की अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।
इसके लिए नगर निकायों को समुचित शक्ति दी गई है। हर एसडीओ-एसडीपीओ को अभियान का नेतृत्व करने व एडीएम नगर व्यवस्था को अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगातार नजर रखने का आदेश दिया गया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदतन अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करें और दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज कराएं।
पौधारोपण व सुंदरीकरण पर भी जोर
डीएम ने कहा कि अस्थायी-स्थायी अतिक्रमण हटाने से खाली जगह पर पौधारोपण व सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। विभिन्न मार्गों पर एस्कलेटर युक्त एफओबी, अंडरपास, सड़कों का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण, वेंडर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण व अन्य आवश्यक पहलुओं पर लगातार कार्य जारी है।
इसके साथ ही फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए खाना कराया जाएगा। जिन बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग नहीं है वहां अवैध पार्किंग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइजीआइएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स आदि अस्पतालों के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा ताकि डाक्टरों, मरीजों व एंबुलेंस को आने-जाने में परेशानी नहीं हो।
सड़क पर कचरा फेंकने या यातायात बाधित करने वालों, शोर करने वालों पर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 162 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि सुगम एवं सुचारू यातायात की व्यवस्था जनहित में अत्यावश्यक है। यह हमारे कार्यशैली एवं जीवन-शैली पर भी काफी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवधान, अतिक्रमण एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रशासन शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर काम करता है। सभी सम्बद्ध पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।
इन प्रमुख स्थानों पर रहेगी विशेष नजर
सगुना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन, शेखपुरा मोड़ से रुकनपुरा, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड-राजापुर पुल मार्ग तक, अटल पथ, बेउर मोड़ से पहाड़ी तक, पटना जंक्शन रोड, कंकड़बाग मेन रोड, कंकड़बाग टेंपो स्टैंड से शालीमार स्वीट्स तक, गांधी मैदान के चारों ओर, गांधी मैदान से दीघा और पटना सिटी क्षेत्र तक, जेपी गंगा पथ, नेहरू पथ, अटल पथ, चितकोहरा पुल, विकास भवन, डाकबंगला चौराहा, पटना जंक्शन, चिरैयाटांड़ पुल, राजाबाजार, कारगिल चौक से एनआईटी, गोरिया टोली से जीपीओ, कंकड़बाग रोड, अनीसाबाद बाद आदि सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमणमुक्त रखना अत्यावश्यक है।
