एक्शन मोड में कटिहार बिजली विभाग: बकाएदारों की कटेगी लाइन, अब तक 400 लोगोंं का कट चुका कनेक्शन
कटिहार बिजली विभाग बकायादारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। विभाग ने बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 400 से अधिक लोगों ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। मनिहारी में विद्युत विभाग बिजली बिल की भुगतान नहीं करने वाले विद्युत बकायादारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आते हुए बकायेदारों से बिजली बिल, चोरी छिपे विद्युत का उपयोग करना सहित अन्य के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है।
विद्युत कनीय अभियंता ने बताया कि प्रखंड में कुल 4500 विद्युत उपभोक्ता ऐसे है, जिनके द्वारा पिछले दो साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं पर सात करोड़ रूपये बकाया है। वही चार हजार ऐसे उपभोक्ता है, जिनके द्वारा पिछले एक साल से बिजली बिल जमा नहीं किया गया है।
400 बकायादारों का काटा जा चुका कनेक्शन
उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग पूरी तरह से नजर बनाए रखी है। इनपर कार्रवाई करते हुए लाइन भी काटा जा रहा है। अबतक 400 विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन दिसंबर माह काटा जा चुका है।
साथ ही इस माह नौ लोगों पर बिजली चोरी मामले में केस दर्ज की गई है। इसके साथ ही बकायादारों पर नीलामवाद दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बकाया बिजली की बिल जमा करने की अपील की है। जिससे बिजली उपयोग करने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी न हो।
यह भी पढ़ें- भागलपुर के जीरो माइल चौक पर ट्रैफिक सिस्टम फेल, 15 सेकंड में ही ग्रीन सिग्नल हो जाती रेड
यह भी पढ़ें- RO और बोतलबंद पानी से कैंसर का खतरा, भागलपुर में वाटर एड अभियान के प्रशिक्षण में दी गई चेतावनी
यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में रोक के बाद भी बिक रही सिंगल यूज प्लास्टिक; नाले हो रहे जाम, स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।