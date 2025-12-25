एक्शन मोड में कटिहार बिजली विभाग: बकाएदारों की कटेगी लाइन, अब तक 400 लोगोंं का कट चुका कनेक्शन

संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। मनिहारी में विद्युत विभाग बिजली बिल की भुगतान नहीं करने वाले विद्युत बकायादारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आते हुए बकायेदारों से बिजली बिल, चोरी छिपे विद्युत का उपयोग करना सहित अन्य के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है।

विद्युत कनीय अभियंता ने बताया कि प्रखंड में कुल 4500 विद्युत उपभोक्ता ऐसे है, जिनके द्वारा पिछले दो साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं पर सात करोड़ रूपये बकाया है। वही चार हजार ऐसे उपभोक्ता है, जिनके द्वारा पिछले एक साल से बिजली बिल जमा नहीं किया गया है।

400 बकायादारों का काटा जा चुका कनेक्शन उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग पूरी तरह से नजर बनाए रखी है। इनपर कार्रवाई करते हुए लाइन भी काटा जा रहा है। अबतक 400 विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन दिसंबर माह काटा जा चुका है।