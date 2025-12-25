Language
    एक्शन मोड में कटिहार बिजली विभाग: बकाएदारों की कटेगी लाइन, अब तक 400 लोगोंं का कट चुका कनेक्शन

    By Pritam Kumar Ojha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:18 AM (IST)

    कटिहार बिजली विभाग बकायादारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। विभाग ने बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 400 से अधिक लोगों ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। मनिहारी में विद्युत विभाग बिजली बिल की भुगतान नहीं करने वाले विद्युत बकायादारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आते हुए बकायेदारों से बिजली बिल, चोरी छिपे विद्युत का उपयोग करना सहित अन्य के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत कनीय अभियंता ने बताया कि प्रखंड में कुल 4500 विद्युत उपभोक्ता ऐसे है, जिनके द्वारा पिछले दो साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं पर सात करोड़ रूपये बकाया है। वही चार हजार ऐसे उपभोक्ता है, जिनके द्वारा पिछले एक साल से बिजली बिल जमा नहीं किया गया है।

    400 बकायादारों का काटा जा चुका कनेक्शन

    उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग पूरी तरह से नजर बनाए रखी है। इनपर कार्रवाई करते हुए लाइन भी काटा जा रहा है। अबतक 400 विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन दिसंबर माह काटा जा चुका है।

    साथ ही इस माह नौ लोगों पर बिजली चोरी मामले में केस दर्ज की गई है। इसके साथ ही बकायादारों पर नीलामवाद दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बकाया बिजली की बिल जमा करने की अपील की है। जिससे बिजली उपयोग करने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी न हो।

