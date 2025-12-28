जमुई-जसीडीह रेलखंड पर सीमेंट से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त; 17 बोगी पटरी से उतरी, घटना स्थल पर नहीं पहुंचा कोई अधिकारी

दुर्घटना में तीन डब्बे पुल से नीचे गिरा जबकि दो डब्बे पुल में गिरे वही एक दर्जन डब्बे एक दूसरे में चढ़ कर बुरी तरह से डाउन पटरी में आ गया है। इस कारण अप के साथ डाउन पटरी में परिचालन मध्य रात्रि 11:30 बजे से प्रभावित है। घटना स्थल किलोमीटर संख्या 344/18 में घटित हुई है। अप डाउन की सभी ट्रेनें प्रभावित रात्रि 11:30 बजे से।

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत जडीह झाझा रेलखंड के टेलवा बाजार हाल्ट के पास पुल संख्या 676 पर एक सीमेंट से लदी मालगाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई।

दुर्घनटना में मालगाड़ी की कुल 17 बोगी पटरी से उतर गई। खास बात यह है कि कोई अधिकारी अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। मोटे तौर पर अप डाउन की सभी गाड़ियां प्रभावित है

