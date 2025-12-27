Language
    बरौनी-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस पर मुजफ्फरपुर में पथराव, एसी कोच का शीशा टूटा; बाल-बाल बचे यात्री

    By Amrendra Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:55 PM (IST)

    दिल्ली से बरौनी जा रही क्लोन एक्सप्रेस (02564) पर मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड पर पथराव हुआ। खुदीराम बोस पूसा स्टेशन से पहले हुई इस घटना में एसी कोच बी ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्लोन एक्सप्रेस पर पथराव। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार में एक बार फिर से ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। इस बार दिल्ली से बरौनी जा रही क्लोन एक्सप्रेस (02564) पर पथराव किया गया।

    मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर रेलखंड पर खुदीराम बोस पूसा स्टेशन से पहले हुए पथराव में ट्रेन के एसी कोच संख्या बी-2 के बर्थ नंबर 49 के पास लगी खिड़की का शीशा पूरी तरह टूट गया।

    घटना के दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन तेज आवाज और शीशा टूटने से कोच में कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया।

    आरपीएफ नारायणपुर के प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ट्रेन में मौजूद टीटीई द्वारा सूचना दिए जाने के बाद आरपीएफ की टीम ने मामले की जांच शुरू की।

    पत्थरबाजी करने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि घटना के बाद से संबंधित रेलखंड पर आरपीएफ जवानों द्वारा सघन गश्त की जा रही है। जानकारी के अनुसार दो दिन पहले भी मुजफ्फरपुर से कपरपुरा स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई थी।

    उस मामले में आरपीएफ ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

