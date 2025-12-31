राजद को बड़ा झटका: पूर्व MLC अनुज कुमार सिंह का इस्तीफा, जदयू में वापसी के संकेत

जागरण संवाददाता, गयाजी। राष्ट्रीय जनता दल को एक और राजनीतिक झटका लगा है। राजद नेता सह पूर्व बिहार विधान परिषद अनुज कुमार सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजद में अब उन्हें कोई राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इसी कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में राजद की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद पार्टी के टिकट पर औरंगाबाद से बिहार विधान परिषद का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

चुनाव के बाद पार्टी में अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिलने से वे लगातार असहज महसूस कर रहे थे। राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से की थी और वहीं से उन्हें पहचान मिली थी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और अपने भविष्य को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर जदयू में लौटने का मन बना लिया है।

अनुज कुमार सिंह ने बताया कि करीब तीन दिन पूर्व उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे पुनः जदयू में आने की बात कही और भरोसा दिलाया कि जदयू में उनके राजनीतिक भविष्य की पूरी संभावनाएं हैं।