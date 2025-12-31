Language
    राजद को बड़ा झटका: पूर्व MLC अनुज कुमार सिंह का इस्तीफा, जदयू में वापसी के संकेत

    By Sanjay Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    पूर्व बिहार विधान परिषद सदस्य अनुज कुमार सिंह ने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजद में अपना राजनीतिक भविष्य न दिखने और 202 ...और पढ़ें

    पूर्व विधान परिषद अनुज कुमार सिंह ने राजद छोड़ा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गयाजी। राष्ट्रीय जनता दल को एक और राजनीतिक झटका लगा है। राजद नेता सह पूर्व बिहार विधान परिषद अनुज कुमार सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

    उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजद में अब उन्हें कोई राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इसी कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में राजद की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद पार्टी के टिकट पर औरंगाबाद से बिहार विधान परिषद का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

    चुनाव के बाद पार्टी में अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिलने से वे लगातार असहज महसूस कर रहे थे। राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से की थी और वहीं से उन्हें पहचान मिली थी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और अपने भविष्य को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर जदयू में लौटने का मन बना लिया है।

    अनुज कुमार सिंह ने बताया कि करीब तीन दिन पूर्व उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे पुनः जदयू में आने की बात कही और भरोसा दिलाया कि जदयू में उनके राजनीतिक भविष्य की पूरी संभावनाएं हैं।

    राजद छोड़ने के फैसले को लेकर सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन्होंने काफी सोच-समझकर लिया है। उनका मानना है कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं के भविष्य को लेकर स्पष्ट दिशा न हो, वहां लंबे समय तक काम करना कठिन हो जाता है।

