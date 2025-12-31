Language
    घने कोहरे से पटना में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक; संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 16, साउथ बिहार एक्सप्रेस 19 घंटे लेट

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। उत्तर भारत में लगातार छाए घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर दिख रहा है। बुधवार को पटना जंक्शन आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें भारी विलंब से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड और कम दृश्यता के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ी, वहीं कई सेक्शनों में ट्रैफिक रेगुलेशन भी किया गया।

    नई दिल्ली से आने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस करीब 16 घंटे से अधिक विलंब से पटना पहुंची। इसी तरह साउथ बिहार एक्सप्रेस लगभग 19 घंटे देरी से आई। मगध एक्सप्रेस आठ घंटे से अधिक विलंबित रही। दिल्ली–कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल, कोसी सुपर एक्सप्रेस, कुम्भ एक्सप्रेस और टाटानगर–बक्सर एक्सप्रेस भी 5 से 9 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंचीं।

    शाम और रात के समय आने वाली ट्रेनों में भी देरी जारी रही। कोटा–पटना एक्सप्रेस, पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस और नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस निर्धारित समय से एक से ढाई घंटे देरी से पहुंचीं। कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी अंतिम समय में बदले गए, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी।

    रेल प्रशासन के अनुसार कोहरे के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की रफ्तार कम रखी जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।