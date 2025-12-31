Deepak Prakash: करोड़पति हैं बिहार में क्रॉक्स पहनकर शपथ लेने वाले मंत्री, पत्नी के पास आधा किलो सोना

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान मंडल का सदस्य बने बिना मंत्री बनकर सुर्खियां बटोरने वाले दीपक प्रकाश जेब में नकदी मामूली, लेकिन बैक खाते छह रखे हुए हैं। उन खातों में पांच लाख 68 लाख रुपये जमा हैं। पत्नी साक्षी मिश्रा के दो बैंक खातों में दो लाख 58 हजार रुपये हैं, लेकिन अपने पास पति के बराबर ही मात्र दस हजार रुपये। दोनोंं के पास 515 ग्राम सोने के जेवर भी हैं। जिनका मूल्य 71.8 लाख रुपये बताया गया है।

दीपक के पास एक फोर्ड फ्री-स्टाइल कार है और बजाज की एक मोटरसाइकिल। अचल संपत्ति में लगभग 15 डिसमिल के दो आवासीय भूखंड हैं। वैशाली के जंदाहा में दो मंजिल का एक व्यावसायिक परिसर भी है, जिसमें बेसमेंट भी है। हालांकि, उसके मूल्य का आकलन एक करोड़ रुपये ही है।

PHED मंत्री के पास दो आग्नेयास्त्र, पत्नी को मिलाकर 1.350 ग्राम सोने के जेवर भी पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह दो-दो हथियार रखे हुए हैं। एक रायफल और दूसरी पिस्तौल। जेवर का शौक भी खूब है। स्वयं के पास 450 ग्राम सोने का जेवर है, जबकि पत्नी के पास 900 ग्राम का। इंडंवर कार अपने नाम और होंडा पत्नी के नाम पर।

एलआइसी की पांच पालिसियों में इस दंपती ने 93 लाख 27 हजार 344 रुपये का निवेश कर रखा है। कुल दस बैंक खाते हैं, जिनमें चार अपने नाम, तीन पत्नी और तीन खाते बेटियों के नाम पर हैं। उनमें कुल 22 लाख 11 हजार 146 रुपये जमा हैं।