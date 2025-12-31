यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 जनवरी से बदल जाएगा 27 ट्रेनों का समय, भागलपुर रूट पर यात्रा से पहले जानें नया शेड्यूल  

हंसडीहा से भागलपुर लोकल : रात 10:50 बजे हंसडीहा से चलकर देर रात 01:05 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

भागलपुर से हंसडीहा लोकल : रात 08:30 बजे भागलपुर से चलकर रात 10:40 बजे हंसडीहा पहुंचेगी।

भागलपुर से हंसडीहा लोकल : दोपहर 01:30 बजे भागलपुर से चलकर शाम 04:20 बजे हंसडीहा पहुंचेगी।

भागलपुर से जमालपुर लोकल : दोपहर 01:05 बजे भागलपुर से चलकर दोपहर 03:40 बजे जमालपुर पहुंचेगी।

साहिबगंज से जमालपुर लोकल : सुबह 07:20 बजे साहिबगंज से चलकर 11:50 बजे जमालपुर पहुंचेगी।

हंसडीहा से भागलपुर लोकल : शाम 04:35 बजे हंसडीहा से चलकर शाम 07:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

भागलपुर से गोड्डा लोकल : सुबह 11:00 बजे भागलपुर से चलकर दोपहर 02:03 बजे गोड्डा पहुंचेगी।

जमालपुर से भागलपुर लोकल : 11:30 बजे जमालपुर से चलकर दोपहर 01:05 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

हंसडीहा से भागलपुर लोकल : 10:20 बजे हंसडीहा से चलकर दोपहर 12:43 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

भागलपुर से बांका लोकल : शाम 05:02 बजे भागलपुर से चलकर शाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी।