यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 जनवरी से बदल जाएगा 27 ट्रेनों का समय, भागलपुर रूट पर यात्रा से पहले जानें नया शेड्यूल
1 जनवरी से भागलपुर रूट की 27 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का समय बदल जाएगा। रेलवे ने अधिसूचना जारी कर यात्रियों से नया शेड्यूल जांचने का आग्रह किया है। व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। 1 जनवरी से साल ही नहीं बदल रहा है, बल्कि भागलपुर मार्ग की 27 एक्सप्रेस और लोकल ट्रनों का समय भी बदल जाएगा। इसमें वनांचल एक्सप्रेस और सूरत हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इसको लेकर रेलवे ने नॉटिफिकेशन जारी कर दिया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वह नया शेड्यूल चेक करने के बाद ही यात्रा करें।
एक जनवरी से नए समय सारिणी से चलेंगी ट्रेनें
|ट्रेन
|स्थान
|पुराना समय
|नया समय
|13403 वनांचल एक्सप्रेस
|भागलपुर
|08:15
|09:00
|13015 कविगुरु एक्सप्रेस
|जमालपुर
|रात 09:35
|रात 09:35 (कोई बदलाव नहीं)
|एलटीटी एक्सप्रेस
|भागलपुर
|शाम 6:00 बजे
|शाम 05:55
|सूरत हमसफर
|भागलपुर
|शाम 6:35 बजे
|शाम 06:30
|बांका इंटरसिटी
|बांका
|06:40
|06:35
नोट: यात्रियों से अनुरोध है कि वे नई समय-सारणी के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाएं। कविगुरु एक्सप्रेस का समय नहीं बदला गया है।
पैसेंजर ट्रेनों का नया समय
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल: रात 10:50 बजे हंसडीहा से चलकर देर रात 01:05 बजे भागलपुर पहुंचेगी।
- भागलपुर से हंसडीहा लोकल: रात 08:30 बजे भागलपुर से चलकर रात 10:40 बजे हंसडीहा पहुंचेगी।
- भागलपुर से हंसडीहा लोकल: दोपहर 01:30 बजे भागलपुर से चलकर शाम 04:20 बजे हंसडीहा पहुंचेगी।
- भागलपुर से जमालपुर लोकल: दोपहर 01:05 बजे भागलपुर से चलकर दोपहर 03:40 बजे जमालपुर पहुंचेगी।
- साहिबगंज से जमालपुर लोकल: सुबह 07:20 बजे साहिबगंज से चलकर 11:50 बजे जमालपुर पहुंचेगी।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल: शाम 04:35 बजे हंसडीहा से चलकर शाम 07:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी।
- भागलपुर से गोड्डा लोकल: सुबह 11:00 बजे भागलपुर से चलकर दोपहर 02:03 बजे गोड्डा पहुंचेगी।
- जमालपुर से भागलपुर लोकल: 11:30 बजे जमालपुर से चलकर दोपहर 01:05 बजे भागलपुर पहुंचेगी।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल: 10:20 बजे हंसडीहा से चलकर दोपहर 12:43 बजे भागलपुर पहुंचेगी।
- भागलपुर से बांका लोकल: शाम 05:02 बजे भागलपुर से चलकर शाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी।
- बांका से भागलपुर लोकल: सुबह 10:15 बजे बांका से चलकर दोपहर 12:10 बजे भागलपुर पहुंचेगी।
