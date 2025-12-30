जागरण संवाददाता,सिवान। एक जनवरी से नई समय-सारणी पर करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनें चलेगी। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने यह बताया।

उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे एक जनवरी से लागू नई समय-सारणी के अन्तर्गत दर्जनों गाड़ियों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान समय में परिवर्तन किया है।

12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 12:15 बजे के स्थान पर 12:12 बजे छूटेगी।

11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय 02:30 बजे के स्थान पर 02:25 बजे चलेगी। 12524 आनंद बिहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे के स्थान पर 04:50 बजे रवाना होगी।

पांच म‍िनट का समय परिवर्तन

19601 उदयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे की जगह 04:50 बजे, 15280 आनंद बिहार-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से समय सुबह 08:05 बजे की जगह 08:00 बजे रवाना होगी।

15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 08:25 बजे के स्थान पर सुबह 08:20 बजे, 15566 नई दिल्ली-ललितग्राम एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 09:30 बजे के स्थान पर 09:27 बजे तथा 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय सुबह 10:10 बजे के स्थान पर 10:05 बजे जाएगी।