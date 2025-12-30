एक जनवरी से नए समय पर सिवान पहुंचेगी और रवाना होगी ट्रेनें, यहां देखिए नई समय सारणी
पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय-सारणी लागू की है, जिसके तहत सिवान सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में बदलाव होगा। वाराणसी मंडल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,सिवान। एक जनवरी से नई समय-सारणी पर करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनें चलेगी। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने यह बताया।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे एक जनवरी से लागू नई समय-सारणी के अन्तर्गत दर्जनों गाड़ियों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान समय में परिवर्तन किया है।
12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 12:15 बजे के स्थान पर 12:12 बजे छूटेगी।
11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय 02:30 बजे के स्थान पर 02:25 बजे चलेगी। 12524 आनंद बिहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे के स्थान पर 04:50 बजे रवाना होगी।
पांच मिनट का समय परिवर्तन
19601 उदयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे की जगह 04:50 बजे, 15280 आनंद बिहार-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से समय सुबह 08:05 बजे की जगह 08:00 बजे रवाना होगी।
15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 08:25 बजे के स्थान पर सुबह 08:20 बजे, 15566 नई दिल्ली-ललितग्राम एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 09:30 बजे के स्थान पर 09:27 बजे तथा 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय सुबह 10:10 बजे के स्थान पर 10:05 बजे जाएगी।
14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय दोपहर 12:20 बजे के स्थान पर 12:18 बजे, 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से 12:40 बजे के स्थान पर 12:37 बजे चलेगी।
15110 मथुरा जं.-छपरा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से दोपहर 01:50 बजे के स्थान पर 01:47 बजे, 15204 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 10:05 बजे के स्थान पर 10:00 बजे रवाना होगी।
55036 गोरखपुर कैंट-सिवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट से सुबह 05:40 बजे के स्थान पर 05:30 बजे, 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी गोरखपुर से सुबह 09:00 बजे के स्थान पर 08:55 बजे तथा 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 11:15 बजे के स्थान पर 11:10 बजे प्रस्थान करेगी।
