Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एक जनवरी से नए समय पर स‍िवान पहुंचेगी और रवाना होगी ट्रेनें, यहां देखिए नई समय सारणी

    By Tarun Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय-सारणी लागू की है, जिसके तहत सिवान सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में बदलाव होगा। वाराणसी मंडल ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिवान जंक्‍शन पर बदले समय पर होगा ट्रेनों का परिचालन। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता,सिवान। एक जनवरी से नई समय-सारणी पर करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनें चलेगी। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने यह बताया। 

    उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे एक जनवरी से लागू नई समय-सारणी के अन्तर्गत दर्जनों गाड़ियों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान समय में परिवर्तन किया है।

    12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 12:15 बजे के स्थान पर 12:12 बजे छूटेगी।

    11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय 02:30 बजे के स्थान पर 02:25 बजे चलेगी। 12524 आनंद बिहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे के स्थान पर 04:50 बजे रवाना होगी। 

    पांच म‍िनट का समय परिवर्तन

    19601 उदयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे की जगह 04:50 बजे, 15280 आनंद बिहार-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से समय सुबह 08:05 बजे की जगह 08:00 बजे रवाना होगी।

    15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 08:25 बजे के स्थान पर सुबह 08:20 बजे, 15566 नई दिल्ली-ललितग्राम एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 09:30 बजे के स्थान पर 09:27 बजे तथा 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय सुबह 10:10 बजे के स्थान पर 10:05 बजे जाएगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय दोपहर 12:20 बजे के स्थान पर 12:18 बजे, 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से 12:40 बजे के स्थान पर 12:37 बजे चलेगी।

    15110 मथुरा जं.-छपरा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से दोपहर 01:50 बजे के स्थान पर 01:47 बजे, 15204 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 10:05 बजे के स्थान पर 10:00 बजे रवाना होगी।

    55036 गोरखपुर कैंट-सिवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट से सुबह 05:40 बजे के स्थान पर 05:30 बजे, 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी गोरखपुर से सुबह 09:00 बजे के स्थान पर 08:55 बजे तथा 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 11:15 बजे के स्थान पर 11:10 बजे प्रस्थान करेगी।