जागरण संवाददाता, पटना। Jamui Train Accident: आसनसोल मंडल के अंतर्गत लाहाबोन–सिमुलतला रेलखंड में मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है। जसीडीह–झाझा सेक्शन में ट्रैक अवरोध के चलते 30 और 31 दिसंबर को चलने वाली कई पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को रद, डायवर्ट, शार्ट टर्मिनेट अथवा पुनर्निर्धारित किया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा बहाली कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन एहतियातन ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 ट्रेनें आसनसोल-हावड़ा मंडल व 25 ट्रेनें दानापुर मंडल से डायवर्ट की गई। यात्र‍ियों को हो रही काफी परेशानी वहीं 11 ट्रेनें हावड़ा-आसनसोन व एक ट्रेन दानापुर मंडल से रद की गई। मेन लाइन पर हादसे के 70 घंटे के बाद भी परिचालन बहाल नहीं होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रेलवे को टैग कर शिकायत दर्ज कराई है। डायवर्जन के कारण यात्रियों की ट्रेन छूट रही है। यात्री गौतम भारती ने बताया कि ट्रेनें के डायवर्ट करने की सूचना आधे घंटे पहले मिल रही है। ऐसे में पटना से गया जाकर ट्रेन पकड़ना मुश्किल है। विलंब से ट्रेनों के परिचालन के कारण निर्धारित समय पर जनशताब्दी का परिचालन नहीं हो सका। इसी कारण नियामत तौर पर परिचालन प्रारंभ करने के लिए बुधवार को 12024 पटना-हावड़ा और 12023 हावड़ा-पटना जनशताब्दी को रद कर दिया गया है।

हालांकि, पटना-हावड़ा और हावड़ा-पटना वंदे भारत के परिचालन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। जनशताब्दी 5 घंटे की देरी से, तो वंदे भारत समय से खुली पटना-हावड़ा मेन लाइन पर परिचालन बंद रहने के कारण मंगलवार को 5 घंटे 5 मिनट की देरी से पटना-हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस खुली।

वापसी में हावड़ा-पटना जनशताब्दी 8 घंटे की देरी से पटना के लिए खुली। जिस कारण नियमित तौर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। पटना-हावड़ा वंदे भारत 8 मिनट की देरी से खुली और 3 घंटे 16 मिनट की देरी से हावड़ा पहुंची, जबकि वापसी में 2 घंटे 44 मिनट की देरी से पटना के लिए रवाना हुए। 30 दिसंबर को रद रहीं ये ट्रेनें रेलवे बुलेटिन के अनुसार 13157 कोलकाता–मुजफ्फरपुर तिरहुत एक्सप्रेस (30 दिसंबर) को पूर्णतः रद कर दिया गया है। इसके अलावा 13509 आसनसोल–गोंडा, 13021 हावड़ा–रक्सौल, 13029 हावड़ा–मोकामा, 13030 मोकामा–हावड़ा, 63297 देवघर–झाझा और 63571 जसीडीह–मोकामा पैसेंजर भी रद रहीं। झाझा–जसीडीह मेमू 63566 को भी 30 दिसंबर को रद किया गया है। तीन ट्रेनें बुधवार को भी रहेंगी रद 31 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 13022 रक्सौल–हावड़ा एक्सप्रेस, 13030 मोकामा–हावड़ा एक्सप्रेस तथा 13510 गोंडा–आसनसोल एक्सप्रेस को भी रद कर दिया गया है। डायवर्ट की गई प्रमुख ट्रेनें अवरोध के कारण कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। 18621 पटना–हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गया–धनबाद मार्ग से, 15272 मुजफ्फरपुर–हावड़ा जनसाधारण एक्सप्रेस मुंगेर–भागलपुर–रामपुरहाट मार्ग से, 15027 संबलपुर–गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस धनबाद–गया–किऊल मार्ग से तथा 12351 हावड़ा–राजेंद्रनगर टर्मिनल एक्सप्रेस प्रधानखुंटा–धनबाद–गया–पटना मार्ग से चलाई जा रही है।