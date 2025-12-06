Language
    नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमतें हुईं जारी, यहां देखें पूरी प्राइज लिस्ट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    टाटा मोटर्स ने नई टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा कर दिया है। Smart+ पेट्रोल की कीमत पहले ही बताई जा चुकी थी, अब Pure, Pure+, Adventur ...और पढ़ें

    Hero Image

    टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट की कीमतें हुईं जारी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है। शुरुता में इसके केवल Smart+ पेट्रोल की कीमत का खुलासा हुआ था। अब कंपनी ने Pure, Pure+, Adventure और Adventure+ वेरिएंट की कीमतों का भी खुलासा कर दिया है। आइए विस्तार में जातन हैं कि किस वेरिएंट की कितनी कीमत है?

    नई Tata Sierra केसभी वेरिएंट की कीमत लिस्ट

    वेरिएंट इंजन + गियरबॉक्स) कीमत (रुपये में)
    Smart+ पेट्रोल MT 11.49 लाख
      डीजल MT 12.99 लाख
    Pure 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 12.99 लाख
      1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल DCA 14.49 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल MT 14.49 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल AT 15.99 लाख
    Pure+ 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 14.49 लाख
      1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल DCA 15.99 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल MT 15.99 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल AT 17.49 लाख
    Adventure 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 15.29 लाख
      1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल DCA 16.79 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल MT 16.49 लाख
    Adventure+ 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 15.99 लाख
      1.5 हाइपेरियन टर्बो पेट्रोल AT 17.99 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल MT 17.19 लाख
      1.5 क्रायोजेट डीजल AT 18.49 लाख

    1. Tata Sierra Smart+

    कंपनी ने नया Sierra Smart+ डीजल वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये रखी गई है। इसके केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लेकर आया गया है।

    इसमें मिलने वाले फीचर्स

    1. लाइट सेबरDRLs
    2. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड
    3. पुश-बटन स्टार्ट
    4. रियर AC वेंट्स
    5. R17 व्हील्स
    6. 4 डिस्क ब्रेक्स
    7. फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट्स

    हालांकि, कंपनी ने अभी इस वेरिएंट के डैशबोर्ड लेआउट को पूरी तरह से नहीं दिखाया है।

    2. Tata Sierra का Pure Pure+

    Pure और Pure+ वेरिएंट अब पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में लेकर आए गए हैं। इन दोनों में कई ज्यादा बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए सही हो सकती है, जो बिना Adventure वेरिएंट में जाए ज्यादा फीचर्स चाहते हैं।

    इनमें मिलने वाले फीचर्स

    1. R17 अलॉय व्हील्स
    2. पैनोरमिक सनरूफ
    3. हिल डिसेंट कंट्रोल
    4. 26.03 cm टचस्क्रीन
    5. वायरलेस Android Auto/Apple कारप्ले
    6. क्रूज कंट्रोल
    7. रियर कैमरा
    8. रेन-सेंसिंग वाइपर्स

    3. Tata Sierra Adventure और Adventure+

    Adventure वेरिएंट्स उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो ज्यादा कैपेबिलिटी और एडवांस फीचर्स चाहते हैं। इन दोनों वेरिएंट में तकरीबन 100 फीचर्स दिए गए हैं। यह वेरिएंट उन खरीदारों के लिए है जो टॉप-क्लास फीचर्स के साथ एक पावरफुल और प्रीमियम SUV चाहते हैं।

    इनमें मिलने वाले फीचर्स

    1. R19अलॉय व्हील्स
    2. 31.24 cm बड़ा टचस्क्रीन
    3. 360 डिग्री HD कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
    4. टेरेन मोड्स Normal, Wet, Rough
    5. लेदररेट स्टीयरिंग और गियर शिफ्टर
    6. डिजिटल कॉकपिट विद नेविगेशन
    7. thigh support extender
    8. रूफ रेल्स

    Tata Sierra अब एक पूरी तरह कॉन्फिगरेबल SUV बनकर सामने आई है, जिसमें एंट्री-लेवल Smart+ से लेकर फीचर-लोडेड Adventure+ तक कई ऑप्शन हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प, मैनुअल/ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और वेरिएंट के हिसाबसे फीचर पैकिंग इसे इस सेगमेंट की सबसे आकर्षक SUVs में से एक बनाते हैं।

