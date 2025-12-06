नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमतें हुईं जारी, यहां देखें पूरी प्राइज लिस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है। शुरुता में इसके केवल Smart+ पेट्रोल की कीमत का खुलासा हुआ था। अब कंपनी ने Pure, Pure+, Adventure और Adventure+ वेरिएंट की कीमतों का भी खुलासा कर दिया है। आइए विस्तार में जातन हैं कि किस वेरिएंट की कितनी कीमत है?

नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमत लिस्ट वेरिएंट इंजन + गियरबॉक्स) कीमत (रुपये में) Smart+ पेट्रोल MT 11.49 लाख डीजल MT 12.99 लाख Pure 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 12.99 लाख 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल DCA 14.49 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल MT 14.49 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल AT 15.99 लाख Pure+ 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 14.49 लाख 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल DCA 15.99 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल MT 15.99 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल AT 17.49 लाख Adventure 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 15.29 लाख 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल DCA 16.79 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल MT 16.49 लाख Adventure+ 1.5 रेवोट्रॉन पेट्रोल MT 15.99 लाख 1.5 हाइपेरियन टर्बो पेट्रोल AT 17.99 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल MT 17.19 लाख 1.5 क्रायोजेट डीजल AT 18.49 लाख 1. Tata Sierra Smart+ कंपनी ने नया Sierra Smart+ डीजल वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये रखी गई है। इसके केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें मिलने वाले फीचर्स लाइट सेबर DRLs इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड पुश-बटन स्टार्ट रियर AC वेंट्स R17 व्हील्स 4 डिस्क ब्रेक्स फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट्स हालांकि, कंपनी ने अभी इस वेरिएंट के डैशबोर्ड लेआउट को पूरी तरह से नहीं दिखाया है।

यह भी पढ़ें - Tata Sierra Base Vs Top: दोनों वेरिएंट में कितना अंतर? कौन-सा आपके लिए बेहतर? 2. Tata Sierra का Pure औ Pure+ Pure और Pure+ वेरिएंट अब पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में लेकर आए गए हैं। इन दोनों में कई ज्यादा बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए सही हो सकती है, जो बिना Adventure वेरिएंट में जाए ज्यादा फीचर्स चाहते हैं।

इनमें मिलने वाले फीचर्स R17 अलॉय व्हील्स पैनोरमिक सनरूफ हिल डिसेंट कंट्रोल 26.03 cm टचस्क्रीन वायरलेस Android Auto/Apple कारप्ले क्रूज कंट्रोल रियर कैमरा रेन-सेंसिंग वाइपर्स यह भी पढ़ें- Tata Sierra के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौन-से फीचर? कौन-सा आपके लिए बेस्ट? 3. Tata Sierra Adventure और Adventure+ Adventure वेरिएंट्स उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो ज्यादा कैपेबिलिटी और एडवांस फीचर्स चाहते हैं। इन दोनों वेरिएंट में तकरीबन 100 फीचर्स दिए गए हैं। यह वेरिएंट उन खरीदारों के लिए है जो टॉप-क्लास फीचर्स के साथ एक पावरफुल और प्रीमियम SUV चाहते हैं।