    Tata Sierra तीन नए पावरट्रेन के साथ हुई लॉन्च, किस वेरिएंट में मिलेगा कौन-सा इंजन?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    Tata Sierra Launched: टाटा मोटर्स ने 22 साल बाद टाटा सिएरा को फिर से लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प हैं। विभिन्न वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं। कंपनी भविष्य में ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन भी विकसित कर रही है।

    Tata Sierra के नए इंजन और वेरिएंट की पूरी जानकारी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाट मोटर्स ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद लेजेंडरी Tata Sierra को फिर से भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। इसे कंपनी की प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर लेकर आया गया है। इस नए मॉडल में कई नए इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। आइए विस्तार में टाटा सिएरा के इंजन ऑप्शन के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    पहला इंजन: 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पैरामीटर डिटेल
    इंजन 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक
    पीक पावर (PS) 160 PS
    पीक टॉर्क (Nm) 255 Nm

    Tata Sierra में नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी SUVs के बड़े इंजन से टक्कर लेने के लिए विकसित किया गया है। यह इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए उपयुक्त है। इसमें लो-स्पीड ड्राइवेबिलिटी के साथ मजबूत मिड-रेंज परफॉर्मेंस दिया गया है। यह पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बेस वेरिएंट में दिया गया है। हाई वेरिएंट में ऑटोमैटिक ऑप्शन भी दिया जा रहा है।

    दूसरा इंजन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पैरामीटर डिटेल
    इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक
    पीक पावर (PS) 106 PS
    पीक टॉर्क (Nm) 145 Nm

    Tata Sierra में एक नया 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल भी दिया गया है। इस इंजन को खासकर शहर के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि यह इंजन सरलता और कार्यक्षमता का अच्छा कॉम्बिनेशन है।

    तीसरा इंजन: 1.5-लीटर डीजल

    पैरामीटर डिटेल
    इंजन 1.5-लीटर डीज़ल
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक
    पीक पावर (PS) 118 PS
    पीक टॉर्क (Nm) 260 Nm (MT) / 280 Nm (AT)

    Tata Sierra में तीसरा इंजन ऑप्शन 1.5-लीटर डीजल का है। इसको लेकर कंपनी का कहना है कि डीजल वेरिएंट दूरी के सफर और बेहतर माइलेज देता है। इसकी मिड-रेंज टॉर्क डिलीवरी हाईवे पर आरामदायक ड्राइविंग देती है।

    किस वेरिएंट में कौन सा इंजन ऑप्शन मिलेगा?

    वेरिएंट मैनुअल ऑटोमैटिक
    1.5L NA Revotron Petrol 1.5L Kryojet Diesel 1.5L NA Revotron Petrol 1.5L Kryojet Diesel 1.5L TGDi Hyperion
    Smart+      
    Pure  
    Pure+  
    Adventure  
    Adventure+  
    Accomplished  
    Accomplished +    

    Tata Sierra के साथ कंपनी भविष्य के फ्यूल और पावरट्रेन बदलाव के लिए तैयार है। पेट्रोल और डीजल इंजन वर्तमान मांग को पूरा करते हैं। साथ ही, Tata Sierra के लिए ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन भी विकसित किया जा रहा है, जो ऑफ-रोड क्षमता को बढ़ाएगा।