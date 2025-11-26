Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Sierra के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौन-से फीचर? कौन-सा आपके लिए बेस्ट?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    2025 Tata Sierra Variant-Wise Features: टाटा मोटर्स ने 22 साल बाद Tata Sierra को फिर से लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है। यह गाड़ी मॉर्डन लुक, नई तकनीक और प्रीमियम फीचर्स के साथ 7 वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें अलग-अलग वेरिएंट्स में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसका मुकाबला Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी गाड़ियों से होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Tata Sierra की वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में 22 साल के बाद फिर से Tata Sierra को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये रखी है। इस बार टाटा सिएरा को मॉर्डन लुक, नए तकनीक और प्रीमियम फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसे कुल 7 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। हम यहां पर आपको इन सातों वेरिएंट में कौन-कौन से फीचर्स दिए गए हैं, इसके बारे में विस्तार में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2025 Tata Sierra: सभी वेरिएंट्स और फीचर्स

    1. Tata Sierra Smart+

    1. Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प
    2. LED DRLs और टेललैम्प
    3. 17-इंच स्टील व्हील्स
    4. फ्लश-टाइप डोर हैंडल
    5. सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    6. रियर विंडो सनशेड्स
    7. 6 एयरबैग
    8. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो-होल्ड के साथ)

    2. Tata Sierra Pure

    Smart+ में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा

    1. शार्क-फिन एंटीना
    2. ड्राइव मोड्स
    3. क्रूज़ कंट्रोल
    4. 10.25-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay)
    5. 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
    6. रियर पार्किंग कैमरा
    7. हिल डिसेंट कंट्रोल
    8. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

    3. Tata Sierra Pure+

    Pure में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा

    1. 17-इंच अलॉय व्हील्स
    2. ऑटो हेडलैम्प
    3. रेन-सेंसिंग वाइपर्स
    4. डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल
    5. पैनोरमिक सनरूफ
    6. रियर सीट के लिए टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
    7. रियर वाइपर और वॉशर

    4. Tata Sierra Adventure

    Pure+ में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा

    1. LED फॉग लैंप
    2. रूफ रेल्स
    3. लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
    4. 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    5. 360-डिग्री कैमरा
    6. ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग
    7. फ्रंट पार्किंग सेंसर

    5. Tata Sierra Adventure+

    Adventure में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा

    1. 18-इंच अलॉय व्हील्स
    2. 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट
    3. एंबियंट लाइटिंग
    4. 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    5. 12.3-इंच टचस्क्रीन
    6. बॉस मोड
    7. थाई-सपोर्ट एक्सटेंशन
    8. फ्रीक्वेंसी-सेलेक्टिव डैम्पिंग

    6. Tata Sierra Accomplished

    Adventure+ में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा

    1. 19-इंच अलॉय व्हील्स
    2. पडल लैंप
    3. लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
    4. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
    5. 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
    6. वायरलेस चार्जर
    7. हेड-अप डिस्प्ले
    8. 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम (Dolby Atmos)
    9. लेवल 2 ADAS के 13 फीचर्स

    7. Tata Sierra Accomplished+ (टॉप वेरिएंट)

    Accomplished में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा

    1. Bi-LED हेडलैम्प (बूस्टर फंक्शन के साथ)
    2. सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर
    3. रियर फॉग लैंप
    4. एयर प्यूरीफायर
    5. 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट (मेमोरी फंक्शन)
    6. ऑटो-डिमिंग IRVM
    7. ट्राइ-स्क्रीन सेटअप (connected tech के साथ)
    8. लेवल 2 ADAS के 22 फीचर्स

    इनसे से होगा मुकाबला

    भारतीय बाजार में Tata Sierra का सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Maruti Victoris और Volkswagen Taigun से देखने के लिए मिलेगा।