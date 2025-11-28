टाटा सिएरा: बेस मॉडल या टॉप मॉडल, कौन है बेहतर?

डैशबोर्ड / डिस्प्ले केवल 4-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कोई बड़ी स्क्रीन नहीं तीन स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + डिजिटल क्लस्टर + थर्ड स्क्रीन आर्केड ऐप सपोर्ट के साथ)

इंफोटेनमेंट नहीं मिलता (आफ्टरमार्केट लगवाना होगा) फुल स्क्रीन सेटअप, ऐप सपोर्ट, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी

सीट फीचर्स मैनुअल सीट्स पावर्ड ड्राइवर सीट + मेमोरी फंक्शन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

सनरूफ नहीं पैनोरमिक सनरूफ

इंटीरियर क्वालिटी बेसिक, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री लेदरट अपहोल्स्ट्री, डुअल-टोन थीम, सॉफ्ट-टच एरिया

क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो AC ऑटो AC + ADAS सिस्टम के साथ क्लाइमेट इंटीग्रेशन

स्टियरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलिस्कोपिक टिल्ट और टेलिस्कोपिक

ORVM फीचर्स इलेक्ट्रिक एडजस्ट इलेक्ट्रिक एडजस्ट + ऑटो-फोल्ड + ऑटो-डिमिंग

साउंड सिस्टम नहीं 12-स्पीकर JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम

चार्जिंग पोर्ट्स Type-A और Type-C पोर्ट्स मल्टी-चार्जिंग पोर्ट्स (अधिक विकल्प)

स्मार्ट फीचर्स कीलेस एंट्री + पुश स्टार्ट कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट + एलेक्सा, कनेक्टेड टेक, एम्बिएंट लाइटिंग

रियर सीट कंफर्ट रियर AC वेंट्स, सनशेड्स रियर AC वेंट्स, बॉस मोड, बेहतर मैटेरियल

सेफ्टी – एयरबैग्स 6 एयरबैग्स 6 एयरबैग्स

सेफ्टी – बेसिक ESC, हिल होल्ड, CSC, ISOFIX, रियर पार्किंग सेंसर ESC, हिल होल्ड, CSC, ISOFIX + फ्रंट पार्किंग सेंसर

सेफ्टी – कैमरा रियर कैमरा नहीं 360° कैमरा

ADAS लेवल-2 नहीं हां (AEB, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, HBA, TSR आदि)

लाइटिंग फीचर्स बेसिक लाइटिंग वेलकम/गुडबाय लाइटिंग एनीमेशन, ऑटो हेडलैम्प्स

वाइपर स्टैंडर्ड रेन-सेंसिंग वाइपर

ब्रेकिंग ऑल-व्हील डिस्क + इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड वही, लेकिन 360 कैमरा और ADAS से बेहतर नियंत्रण

पावरट्रेन ऑप्शंस 1.5 NA पेट्रोल MT, 1.5 डीजल MT डीजल MT, डीजल AT, टर्बो-पेट्रोल AT

एक्सेसरीज़ का खर्च ₹50,000–₹90,000 (इंफोटेनमेंट, स्पीकर, कैमरा, व्हील कवर आदि) नहीं के बराबर