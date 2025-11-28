टाटा सिएरा: बेस मॉडल या टॉप मॉडल, कौन है बेहतर?
Tata Sierra Base Vs Top: नई टाटा सिएरा दो वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस स्मार्ट+ और टॉप अकॉम्प्लिश्ड+। बेस वेरिएंट बजट के अनुकूल है, जिसमें आवश्यक सुविधाएँ हैं। टॉप वेरिएंट में लक्जरी और आधुनिक तकनीक का अनुभव मिलता है, जिसमें तीन स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो, ADAS और बहुत कुछ शामिल हैं। बेस मॉडल में दो इंजन विकल्प हैं, जबकि टॉप मॉडल में तीनों इंजन विकल्प उपलब्ध हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई Tata Sierra एक प्रीमियम, टेक-फोकस्ड और फीचर-लोडेड SUV के रूप में वापसी कर चुकी है। इसमें कई वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन दो वेरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में हैं Base Smart+ और Top Accomplished+। एक ओर बेस वेरिएंट बजट को ध्यान में रखते हुए जरूरी फीचर्स दिए गए है, वहीं दूसरी ओर टॉप वेरिएंट लक्जरी और एडवांस्ड तकनीक का पूरा पैकेज दिया गया है। हम यहां पर आपको इन दोनों वेरिएंट की तुलना करते हुए बता रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि इन वेरिएंट में कितना अंतर है?
Tata Sierra Base Vs Top: फीचर्स में कितना अंतर?
Base Smart+ वेरिएंट में क्या मिलता है?
Tata Sierra का बेस वेरिएंट उन खरीदारों के लिए सही है जो कम बजट में Sierra का नाम और रोड प्रेजेंस चाहते हैं। इसमें कई फीचर्स है, जो आपको नहीं मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी कमी, इंफोटेनमेंट स्क्रीन का न होना है। इसमें केवल एक 4-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जिससे डैशबोर्ड थोड़ा खाली-सा लगता है। इसमें रिवर्स कैमरा भी नहीं मिलता है।
मिलने वाले फीचर्स
- सभी पावर विंडो
- टिल्ट व टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग
- फ्रंट आर्मरेस्ट (स्टोरेज के साथ)
- रियर AC वेंट्स
- इलेक्ट्रिक ORVMs
- ऑटो AC
- रीयर सनशेड्स,
- Type-A/Type-C चार्जिंग पोर्ट्स
- कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट/स्टॉप
सेफ्टी फीचर्स
- 6 एयरबैग्स
- ISOFIX
- ESC
- हिल होल्ड
- कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल
- रियर पार्किंग सेंसर
- ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड
|फीचर्स
|Tata Sierra Smart+ (बेस)
|Tata Sierra Accomplished+ (टॉप)
|डैशबोर्ड / डिस्प्ले
|केवल 4-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कोई बड़ी स्क्रीन नहीं
|तीन स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + डिजिटल क्लस्टर + थर्ड स्क्रीन आर्केड ऐप सपोर्ट के साथ)
|इंफोटेनमेंट
|नहीं मिलता (आफ्टरमार्केट लगवाना होगा)
|फुल स्क्रीन सेटअप, ऐप सपोर्ट, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी
|सीट फीचर्स
|मैनुअल सीट्स
|पावर्ड ड्राइवर सीट + मेमोरी फंक्शन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
|सनरूफ
|नहीं
|पैनोरमिक सनरूफ
|इंटीरियर क्वालिटी
|बेसिक, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
|लेदरट अपहोल्स्ट्री, डुअल-टोन थीम, सॉफ्ट-टच एरिया
|क्लाइमेट कंट्रोल
|ऑटो AC
|ऑटो AC + ADAS सिस्टम के साथ क्लाइमेट इंटीग्रेशन
|स्टियरिंग एडजस्टमेंट
|टिल्ट और टेलिस्कोपिक
|टिल्ट और टेलिस्कोपिक
|ORVM फीचर्स
|इलेक्ट्रिक एडजस्ट
|इलेक्ट्रिक एडजस्ट + ऑटो-फोल्ड + ऑटो-डिमिंग
|साउंड सिस्टम
|नहीं
|12-स्पीकर JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम
|चार्जिंग पोर्ट्स
|Type-A और Type-C पोर्ट्स
|मल्टी-चार्जिंग पोर्ट्स (अधिक विकल्प)
|स्मार्ट फीचर्स
|कीलेस एंट्री + पुश स्टार्ट
|कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट + एलेक्सा, कनेक्टेड टेक, एम्बिएंट लाइटिंग
|रियर सीट कंफर्ट
|रियर AC वेंट्स, सनशेड्स
|रियर AC वेंट्स, बॉस मोड, बेहतर मैटेरियल
|सेफ्टी – एयरबैग्स
|6 एयरबैग्स
|6 एयरबैग्स
|सेफ्टी – बेसिक
|ESC, हिल होल्ड, CSC, ISOFIX, रियर पार्किंग सेंसर
|ESC, हिल होल्ड, CSC, ISOFIX + फ्रंट पार्किंग सेंसर
|सेफ्टी – कैमरा
|रियर कैमरा नहीं
|360° कैमरा
|ADAS लेवल-2
|नहीं
|हां (AEB, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, HBA, TSR आदि)
|लाइटिंग फीचर्स
|बेसिक लाइटिंग
|वेलकम/गुडबाय लाइटिंग एनीमेशन, ऑटो हेडलैम्प्स
|वाइपर
|स्टैंडर्ड
|रेन-सेंसिंग वाइपर
|ब्रेकिंग
|ऑल-व्हील डिस्क + इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड
|वही, लेकिन 360 कैमरा और ADAS से बेहतर नियंत्रण
|पावरट्रेन ऑप्शंस
|1.5 NA पेट्रोल MT, 1.5 डीजल MT
|डीजल MT, डीजल AT, टर्बो-पेट्रोल AT
|एक्सेसरीज़ का खर्च
|₹50,000–₹90,000 (इंफोटेनमेंट, स्पीकर, कैमरा, व्हील कवर आदि)
|नहीं के बराबर
|किसके लिए?
|कम बजट, सिर्फ Sierra का मालिक बनना चाहते हैं
|प्रीमियम, टेक-फोकस्ड, फुल-फीचर एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए
Top Accomplished+ वेरिएंट में क्या मिलेगा?
Tata Sierra के टॉप वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। यह एक प्रीमियम SUV का पूरा अनुभव देते हैं। इस वेरिएंट में फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है।
मिलने वाले फीचर्स
- तीन स्क्रीन (Arcade ऐप सपोर्ट के साथ)
- पावर्ड ड्राइवर सीट + मेमोरी फंक्शन
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- पैनोरमिक सनरूफ
- मैनुअल बॉस मोड
- 12-स्पीकर JBL सिस्टम
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- ऑटो हेडलैंप्स
- रेन सेंसिंग वाइपर
- कनेक्टेड कार टेक + Alexa सपोर्ट
- मल्टी-कलर एम्बियंट लाइटिंग
- लेदरट ह अपहोल्स्ट्री
- डुअल-टोन थीम
- कई सॉफ्ट-टच एरिया
सेफ्टी फीचर्स
- 360 डिग्री कैमरा
- Level-2 ADAS
- ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
- AEB
- लेन कीप असिस्ट
- ट्रैफिक साइन रिकग्निशन
- हाई बीम असिस्ट
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- रियर फॉग लैंप्स
- वेलकम/गुडबाय लाइटिंग एनीमेशन (कूल फीचर)
Tata Sierra Base Vs Top: इंजन
इसके बेस वेरिएंट Smart+ में 1.5 लीटर नेचुरल एस्पीरेंट पेट्रोल मैनुअल और 1.5 लीटर डीजल मैनुअल इंजन को ऑफर किया जा रहा है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है। सिएरा के टॉप वेरिएंट Accomplished+ में तीनों इंजन को ऑफर किया जा रहा है। डीजल इंजन को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनो ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जा रहा है। वही, टर्बो पेट्रोल इंजन को भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।