Tata Sierra के लिए कब से शुरू होगी बुकिंग और कब से मिलेगी डिलीवरी, जानें डिटेल
टाटा मोटर्स ने नई एसयूवी टाटा सिएरा लॉन्च की है, जिसकी बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से। इसमें शानदार फीचर्स और दमदार इंजन विकल्प हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है। टाटा सिएरा का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा जैसी एसयूवी से होगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्च किया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के लिए बुकिंग को कब से शुरू किया जाएगा। बुकिंग के बाद इसकी डिलीवरी के लिए कब तक का इंतजार करना होगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च हुई Tata Sierra
टाटा मोटर्स की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर सिएरा को लॉन्च कर दिया है। निर्माता की ओर से अभी सिर्फ इस एसयूवी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की जानकारी दी गई है। इसके अलावा किसी और वेरिएंट की कीमत की जानकारी को नहीं दिया गया है।
कब से शुरू होगी बुकिंग
निर्माता की ओर से लॉन्च के समय ही इस एसयूवी की बुकिंग की तारीख की जानकारी भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी के लिए औपचारिक तौर पर बुकिंग को 16 दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। बुकिंग शुरू होने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन डीलरशिप के जरिए इस एसयूवी को बुक करवाया जा सकेगा।
कब शुरू होगी डिलीवरी
एक बार एसयूवी को बुक करवाने के बाद इसकी डिलीवरी के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी की बुकिंग के बाद इसकी डिलीवरी को 15 जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। जिसकी पूरी जानकारी कुछ समय के बाद दी जाएगी।
कैसे हैं फीचर्स
निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया है। निर्माता की ओर से इसमें 19 इंच अलॉय व्हील्स, 17mm की सबसे स्लिम कनेक्टेड LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, एलईडी फॉग लैंप, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।
कितना दमदार इंजन
निर्माता की ओर से इस एसयूवी में इंजन के तीन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से दो विकल्प पेट्रोल इंजन और एक विकल्प डीजल इंजन का है। इसके साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिए गए हैं।
कितनी है कीमत
टाटा की ओर से सिएरा की एक्स शोरूम कीमत को 11.49 लाख रुपये रखा गया है। यह इंट्रोडक्ट्री कीमत है और बाद में इसमें बदलाव किया जा सकता है।
किनसे है मुकाबला
टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया गया है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Mahindra Scorpio जैसी एसयूवी के साथ होगा।
