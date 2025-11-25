लेजेंडरी SUV नई Tata Sierra हुई लॉन्च; टर्बो इंजन, मॉडर्न तकनीक समेत मिले एडवांस सेफ्टी फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपने आइकॉनिक Tata Sierra की फिर से एंट्री की गई है। इसे नए डिजाइन, मॉडर्न तकनीक और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसे C-सेगमेंट (4.2m–4.4m) में उतारा गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। आइए नई Tata Sierra के बारे में विस्तार में जानते हैं।

Tata Sierra: डायमेंशन और प्लेटफॉर्म इसे नई AWD-रेडी ARGOS प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें 205 mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 622 लीटर बूट स्पेस दिया गया है। FWD वर्जन होते हुए भी इसका स्टांस काफी ऑफ-रोड फ्रेंडली है। Tata Sierra: एक्सटीरियर डिजाइन टाटा ने पुरानी सिएरा के Alpine window स्टाइल को नए मॉडल में भी खास तरीके से शामिल किया है। SUV की चौड़ाई, ऊंचाई और 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें 17mm की सबसे स्लिम कनेक्टेड LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED DRLs, LED फॉग लैंप, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, 19-इंच अलॉय व्हील, फ्लश डोर हैंडल, बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, बड़े विंडो एरिया और SUV स्टांस दिया गया है।

Tata Sierra: इंटीरियर नई सिएरा का केबिन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है। यह टाटा की पहली SUV है जो ट्रिपल स्क्रीन डैश के साथ आती है। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट (दो 12.3-इंच + एक 10.25-इंच) वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay 360 डिग्री कैमरा ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग HypAR HUD ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल 12-स्पीकर JBL + Dolby Atmos Sonic Shaft साउंड बार 5G कनेक्टिविटी सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स + मैमोरी रियर सनशेड एयर प्यूरीफायर कूल्ड ग्लवबॉक्स पावर्ड टेलगेट टेरेन मोड्स पैडल शिफ्टर्स Tata Sierra: सेफ्टी फीचर्स टाटा की परफॉर्मेंस और सेफ्टी की पहचान इस SUV में भी दिखती है। इसमें कई एडवांस्ड एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।