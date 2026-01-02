Kia Seltos Base Vs Top: नई सेल्टॉस के बेस और टॉप वेरिएंट में कितना अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। All-New Kia Seltos के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया गया है। कंपनी इसके सभी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की जानकारी को पहली ही जारी कर चुकी है। इसे कम बजट वाले खरीदार से लेकर पसंद करने वाले ग्राहकों तक के लिए तैयार किया गया है। हम यहां पर आपको इसके बेस और टॉप वेरिएंट (Kia Seltos Base Vs Top) के बीच के अंतर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कीमत से लेकर फीचर्स तक की पूरी जानकारी ली गई है।

Kia Seltos Base Vs Top: कलर ऑप्शन वेरिएंट उपलब्ध रंग Base Glacier White Pearl, Imperial Blue, Pewter Olive, Frost Blue, Aurora Black Pearl, Gravity Gray, Magma Red, Ivory Silver Gloss, Morning Haze Top Aurora Black Pearl, Xclusive Matte Graphite नई किआ सेल्टॉस के बेस वेरिएंट को आठ कलर ऑप्शन के साथ ऑफर किया जा रहा है। वहीं, टॉप वेरिएंट को केवल दो कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो काफी प्रीमियम है। Kia Seltos Base Vs Top: इंजन ऑप्शन वेरिएंट इंजन और गियरबॉक्स Base Smartstream G1.5 (6MT), 1.5L CRDi VGT (6MT) Top Smartstream G1.5 (IVT), Smartstream G1.5 T-GDi (7DCT), 1.5L CRDi VGT (6AT) नई किआ सेल्टॉस के बेस वेरिएंट को केवल दो इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया गया है। इसके बेस वेरिएंट में ही टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है। इसके टॉप वेरिएंट को तीन इंजन ऑप्शन में लेकर आया गया है, इसका तीसरा डीजल इंजन है। यह भी पढ़ें- Kia Seltos Vs Tata Sierra: दोनों में से किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?

Kia Seltos Base Vs Top: एक्सटीरियर फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट DRLs स्टार मैप LED टर्न सिग्नल के साथ स्टार मैप LED हेडलैंप आईस क्यूब MFR LED आइस क्यूब LED प्रोजेक्शन टेललैंप स्टार मैप LED कनेक्टेड LED व्हील्स 16-इंच स्टील (कवर के साथ) 18-इंच एलॉय सनरूफ नहीं ड्यूल पेन पैनोरमिक फॉग/रिवर्स लैंप नहीं LED डोर हैंडल मैनुअल ऑटोमैटिक रूफ रेल नहीं ब्लैक हाई ग्लॉसी नई किआ सेल्टॉस के बेस और टॉप वेरिएंट का डिजाइन समान है, लेकिन फीचर्स में काफी अंतर है। बेस में 16-इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं, तो टॉप में 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बेस वेरिएंट में ड्यूल पेन पैनोरमिक भी नहीं मिलता है। इसके अलावा बेस और टॉप वेरिएंट के डिजाइन में कई अंतर है। Kia Seltos Base Vs Top: इंटीरियर फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट इंटीरियर थीम ब्लैक एंड ग्रे ब्लैक एंड हंटर ग्रीन सीट्स फैब्रिक लेदरेट स्टीयरिंग डबल D-कट लेदरेट रैप्ड डोर हैंडल स्टैंडर्ड मेटैलिक नई किआ सेल्टॉस के एक्सटीरियर की तरह ही इंटीरियर में भी काफी अंतर है। जहां बेस वेरिएंट में ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर थीम, फैब्रिक सीट्स, डबल D-कट स्टीरयरिंग और स्टैंडर्ड डोर हैंडल मिलते हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट में ब्लैक एंड हंटर ग्रीन इंटीरियर थीम, लेदरेट सीट्स, लेदरेट रैप्ड स्टीरयरिंग और मेटैलिक डोर हैंडल दिए गए हैं। यह भी पढ़ें- नई Kia Seltos की कीमतों का हुआ खुलासा; 24 सेफ्टी फीचर्स, 30-इंच डिस्प्ले और हाई-टेक फीचर्स से है लैस