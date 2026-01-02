Language
    Kia Seltos Base Vs Top: नई सेल्टॉस के बेस और टॉप वेरिएंट में कितना अंतर?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    Kia Seltos Base vs Top Variant: नई किआ सेल्टॉस के बेस और टॉप वेरिएंट की कीमतों और फीचर्स का खुलासा हो गया है। दोनों में 8.5 लाख रुपये का अंतर है। बेस ...और पढ़ें

    Hero Image

    Kia Seltos Base vs Top वेरिएंट में क्या अंतर है?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। All-New Kia Seltos के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया गया है। कंपनी इसके सभी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की जानकारी को पहली ही जारी कर चुकी है। इसे कम बजट वाले खरीदार से लेकर पसंद करने वाले ग्राहकों तक के लिए तैयार किया गया है। हम यहां पर आपको इसके बेस और टॉप वेरिएंट (Kia Seltos Base Vs Top) के बीच के अंतर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कीमत से लेकर फीचर्स तक की पूरी जानकारी ली गई है।

    Kia Seltos Base Vs Top: कीमत

    वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत
    Base ₹ 10,99,000
    Top ₹ 19,49,000

    नई किआ सेल्टॉस के बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत में 8.5 लाख रुपये का अंतर है। यह अंतर इन दोनों में दी गई सुविधाओं के आधार पर है।

    Kia Seltos Base Vs Top: कलर ऑप्शन

    वेरिएंट उपलब्ध रंग
    Base Glacier White Pearl, Imperial Blue, Pewter Olive, Frost Blue, Aurora Black Pearl, Gravity Gray, Magma Red, Ivory Silver Gloss, Morning Haze
    Top Aurora Black Pearl, Xclusive Matte Graphite

    नई किआ सेल्टॉस के बेस वेरिएंट को आठ कलर ऑप्शन के साथ ऑफर किया जा रहा है। वहीं, टॉप वेरिएंट को केवल दो कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो काफी प्रीमियम है।

    Kia Seltos Base Vs Top: इंजन ऑप्शन

    वेरिएंट इंजन और गियरबॉक्स
    Base Smartstream G1.5 (6MT), 1.5L CRDi VGT (6MT)
    Top Smartstream G1.5 (IVT), Smartstream G1.5 T-GDi (7DCT), 1.5L CRDi VGT (6AT)

    नई किआ सेल्टॉस के बेस वेरिएंट को केवल दो इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया गया है। इसके बेस वेरिएंट में ही टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है। इसके टॉप वेरिएंट को तीन इंजन ऑप्शन में लेकर आया गया है, इसका तीसरा डीजल इंजन है।

    Kia Seltos Base Vs Top: एक्सटीरियर

    फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट
    DRLs स्टार मैप LED टर्न सिग्नल के साथ स्टार मैप LED
    हेडलैंप आईस क्यूब MFR LED आइस क्यूब LED प्रोजेक्शन
    टेललैंप स्टार मैप LED कनेक्टेड LED
    व्हील्स 16-इंच स्टील (कवर के साथ) 18-इंच एलॉय
    सनरूफ नहीं ड्यूल पेन पैनोरमिक
    फॉग/रिवर्स लैंप नहीं LED
    डोर हैंडल मैनुअल ऑटोमैटिक
    रूफ रेल नहीं ब्लैक हाई ग्लॉसी

    नई किआ सेल्टॉस के बेस और टॉप वेरिएंट का डिजाइन समान है, लेकिन फीचर्स में काफी अंतर है। बेस में 16-इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं, तो टॉप में 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बेस वेरिएंट में ड्यूल पेन पैनोरमिक भी नहीं मिलता है। इसके अलावा बेस और टॉप वेरिएंट के डिजाइन में कई अंतर है।

    Kia Seltos Base Vs Top: इंटीरियर

    फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट
    इंटीरियर थीम ब्लैक एंड ग्रे ब्लैक एंड हंटर ग्रीन
    सीट्स फैब्रिक लेदरेट
    स्टीयरिंग डबल D-कट लेदरेट रैप्ड
    डोर हैंडल स्टैंडर्ड मेटैलिक

    नई किआ सेल्टॉस के एक्सटीरियर की तरह ही इंटीरियर में भी काफी अंतर है। जहां बेस वेरिएंट में ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर थीम, फैब्रिक सीट्स, डबल D-कट स्टीरयरिंग और स्टैंडर्ड डोर हैंडल मिलते हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट में ब्लैक एंड हंटर ग्रीन इंटीरियर थीम, लेदरेट सीट्स, लेदरेट रैप्ड स्टीरयरिंग और मेटैलिक डोर हैंडल दिए गए हैं।

    Kia Seltos Base Vs Top: सेफ्टी फीचर्स

    फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट
    एयरबैग्स 6 एयरबैग्स 6 एयरबैग्स
    ABS, ESC, VSM ✔️ ✔️
    रियर कैमरा ✔️ ✔️
    ADAS फीचर्स ✔️
    360° कैमरा ✔️
    ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ✔️
    स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल ✔️

    नई किआ सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESC, VSM और रियर कैमरा जैसे फीचर्स शामिल है। वहीं, टॉप वेरिएंट में इन सभी सुविधाओं के अलावा, ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Kia Seltos Base Vs Top: कंफर्ट

    फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट
    सीट एडजस्टमेंट मैनुअल 10-वे पावर + मेमोरी
    वेंटिलेटेड सीट्स ✔️
    स्मार्ट की ✔️
    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✔️
    पैडल शिफ्टर्स ✔️
    सनशेड कर्टन ✔️

    कंफर्ट के मामले में नई किआ सेल्टॉस का टॉप वेरिएंट बेस से काफी ज्यादा आगे है। टॉप में वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैडल शिफ्टर्स, सनशेड कर्टन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Kia Seltos Base Vs Top: इंफोटेनमेंट

    फीचर Base वेरिएंट Top वेरिएंट
    टचस्क्रीन 10.25-इंच 12.3-इंच
    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12-इंच LCD 12.3-इंच HD
    Android Auto / CarPlay वायरलेस वायरलेस
    साउंड सिस्टम 6 स्पीकर Bose 8 स्पीकर
    एम्बिएंट लाइटिंग 64 कलर
    ड्राइव मोड्स Eco / Normal / Sport
    Kia Connect ✔️ (OTA अपडेट के साथ)

    नई किआ सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में जहां 10.25-इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट में 12.3-इंच की टचस्क्रीन मिलती है। इसके साथ ही टॉप वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।