Kia Seltos Vs Tata Sierra: दोनों में से किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?
Kia Seltos Vs Tata Sierra: नई Kia Seltos और Tata Sierra की तुलना की गई है। दोनों मिड-साइज़ SUVs अलग-अलग खूबियों के साथ बाजार में हैं। सेल्टोस अधिक फीच ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई Kia Seltos को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी लिजेंडरी Tata Sierra को नए रूप में लेकर आई है। दोनों ही मिड-साइज SUVs सेगमेंट में अलग-अलग तरीके से नया रूप दे रही है। जहां नई सेल्टॉस को ज्यादा ऑप्शन्स, फीचर्स और वैल्यू के साथ लेकर आया गया है, वहीं, सिएरा अपनी आइकॉनिक नाम, रग्ड डिजाइन और प्रीमियम अप्रोच के साथ अलग पहचान बना रही है। हम यहां पर आपको इन दोनों ही (Kia Seltos Vs Tata Sierra) SUVs की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि किसे खरीदने पर आपको ज्यादा फायदा होगा?
Kia Seltos Vs Tata Sierra: कीमत
1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की कीमतें
|Kia Seltos Variants
|Price
|Tata Sierra Variants
|Price
|HTE
|₹ 10.99 लाख (MT)
|Smart+
|₹ 11.49 लाख (MT)
|
HTE (O)
Convenience Pack
|
₹ 12.09 लाख (MT)
₹ 13.39 लाख (IVT)
|Pure
|
₹ 12.99 लाख (MT)
₹ 14.49 लाख (7 DCA)
|HTK
|
₹ 13.09 लाख (MT)
₹ 14.39 लाख (IVT)
|Pure+
|
₹ 14.49 लाख (MT)
₹ 15.99 लाख (7 DCA)
|
HTK (O)
Premium Pack
|
₹ 14.19 लाख (MT)
₹ 15.49 लाख (IVT)
|Adventure
|
₹ 15.29 लाख (MT)
₹ 16.79 लाख (7 DCA)
|HTX
|
₹ 15.59 लाख (MT)
₹ 16.89 लाख (IVT)
|Adventure+
|₹ 15.99 लाख (MT)
|HTX (A) ADAS
|
₹ 16.69 लाख (MT)
₹ 17.99 लाख (IVT)
|Accomplished
|₹ 17.99 लाख (MT)
|GTX / X-Line
|₹ 18.39 लाख (IVT)
|Accomplished+
|—
|
GTX / X Line (A)
ADAS Pack
|₹ 19.49 लाख (IVT)
|—
|—
1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की कीमतें
|Kia Seltos Variants
|Price
|Tata Sierra Variants
|Price
|HTE
|—
|Smart+
|—
|
HTE (O)
Convenience Pack
|₹12.89 लाख (iMT)
|Pure
|—
|HTK
|₹13.89 लाख (iMT)
|Pure+
|—
|
HTK (O)
Premium Pack
|
₹14.99 लाख (iMT)
₹16.29 लाख (7 DCT)
|Adventure
|—
|HTX
|₹17.69 लाख (7 DCT)
|Adventure+
|₹17.99 लाख (6 AT)
|HTX (A) ADAS
|₹18.79 लाख (7 DCT)
|Accomplished
|₹19.99 लाख (6 AT)
|GTX / X-Line
|₹19.19 लाख (7 DCT)
|Accomplished+
|₹20.99 लाख (6 AT)
|
GTX / X-Line (A)
ADAS Pack
|₹19.99 लाख (7 DCT)
|—
|—
1.5 लीटर डीजल इंजन की कीमतें
|Kia Seltos Variants
|Price
|Tata Sierra Variants
|Price
|HTE
|₹ 12.59 लाख (6 MT)
|Smart+
|₹ 12.99 लाख (6 MT)
|
HTE (O)
Convenience Pack
|
₹ 13.69 लाख (6 MT)
₹ 14.99 लाख (6 AT)
|Pure
|
₹ 14.49 लाख (6 MT)
₹ 15.99 लाख (6 AT)
|HTK
|
₹ 14.69 लाख (6 MT)
₹ 15.99 लाख (6 AT)
|Pure+
|
₹ 15.99 लाख (6 MT)
₹ 17.49 लाख (6 AT)
|
HTK (O)
Premium Pack
|
₹ 15.79 लाख (6 MT)
₹ 17.09 लाख (6 AT)
|Adventure
|₹ 16.49 लाख (6 MT)
|HTX
|
₹ 17.19 लाख (6 MT)
₹ 18.49 लाख (6 AT)
|Adventure+
|
₹ 17.19 लाख (6 MT)
₹ 18.49 लाख (6 AT)
|HTX (A) ADAS
|
₹ 18.29 लाख (6 MT)
₹ 19.59 लाख (6 AT)
|Accomplished
|
₹ 18.99 लाख (6 MT)
₹ 19.99 लाख (6 AT)
|GTX / X-Line
|₹ 19.79 लाख (6 AT)
|Accomplished+
|
₹ 20.99 लाख (6 MT)
₹ 21.29 लाख (6 AT)
|
GTX / X-Line (A)
ADAS Pack
|₹ 19.99 लाख (6 AT)
|—
|—
- नई Kia Seltos की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये रखी गई है। यह कीमत इसके पेट्रोल नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल वेरिएंट के लिए है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये तक जाती है।
- Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है, जो इसके पेट्रोल नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल वेरिएंट के लिए है। इसके डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 12.99 लाख है। इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 21.29 लाख रुपये तक जाती है।
- कृपया ध्यान दें: MT (मैनुअल ट्रांसमिशन), AT (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन), iMT (इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन), IVT (इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन), DCT (डुअल क्लच ट्रांसमिशन)
Kia Seltos Vs Tata Sierra: इंजन
|जानकारी
|2026 Kia Seltos
|2026 Tata Sierra (ICE)
|इंजन विकल्प
|
|
|
1.5 लीटर NA पेट्रोल
पावर / टॉर्क
|
115 PS
144 Nm
|
106 PS
145 Nm
|
1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल
पावर / टॉर्क
|
160 PS
253 Nm
|
160 PS
255 Nm
|
1.5 लीटर डीजल
पावर / टॉर्क
|
116 PS
250 Nm
|
118 PS
260 Nm (MT)
280 Nm (AT)
|ट्रांसमिशन विकल्प
|
|
|ड्राइवट्रेन
|फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD)
|फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD)
- दोनों ही SUVs में इंजन ऑप्शन करीब समान दिए हैं। दोनों में ही 1.5 लीटर पेट्रोल नैचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में आंकड़े काफी करीब हैं, हालांकि डीजल इंजन में Sierra को ज्यादा टॉर्क मिलता है।
- Kia Seltos में ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। Sierra का टर्बो पेट्रोल इंजन DCT या मैनुअल के साथ उपलब्ध नहीं है, जबकि कम पावर वाला पेट्रोल नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन DCT गियरबॉक्स के साथ आता है। यही वजह है कि ड्राइविंग कॉम्बिनेशन के मामले में Seltos ज्यादा ऑप्शन के साथ आती है।
- Kia Seltos में मैनुअल, iMT, IVT, DCT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इससे हर तरह के ड्राइवर को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प मिल जाता है।
