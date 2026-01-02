Kia Seltos Vs Tata Sierra: दोनों में से किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई Kia Seltos को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी लिजेंडरी Tata Sierra को नए रूप में लेकर आई है। दोनों ही मिड-साइज SUVs सेगमेंट में अलग-अलग तरीके से नया रूप दे रही है। जहां नई सेल्टॉस को ज्यादा ऑप्शन्स, फीचर्स और वैल्यू के साथ लेकर आया गया है, वहीं, सिएरा अपनी आइकॉनिक नाम, रग्ड डिजाइन और प्रीमियम अप्रोच के साथ अलग पहचान बना रही है। हम यहां पर आपको इन दोनों ही (Kia Seltos Vs Tata Sierra) SUVs की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि किसे खरीदने पर आपको ज्यादा फायदा होगा?