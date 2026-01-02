नई Kia Seltos के सभी वेरिएंट और इंजन के हिसाब से कीमत जारी, यहां देखें पूरी प्राइज लिस्ट

Smartstream G1.5 6MT HTE ₹ 10,99,000

Smartstream G1.5 6MT HTE (O) Convenience & Styling Pack ₹ 12,09,000

Smartstream G1.5 6MT HTK ₹ 13,09,000

Smartstream G1.5 6MT HTK (O) Premium Pack ₹ 14,19,000

Smartstream G1.5 6MT HTX ₹ 15,59,000

Smartstream G1.5 6MT HTX (A) ADAS Pack ₹ 16,69,000

— — —

Smartstream G1.5 IVT HTE (O) ₹ 13,39,000

Smartstream G1.5 IVT HTK ₹ 14,39,000

Smartstream G1.5 IVT HTK (O) ₹ 15,49,000

Smartstream G1.5 IVT HTX ₹ 16,89,000

Smartstream G1.5 IVT HTX (A) ₹ 17,99,000

Smartstream G1.5 IVT GTX / X-Line ₹ 18,39,000

Smartstream G1.5 IVT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,49,000

— — —

Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTE (O) ₹ 12,89,000

Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTK ₹ 13,89,000

Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTK (O) ₹ 14,99,000

— — —

Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTK (O) ₹ 16,29,000

Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTX ₹ 17,69,000

Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTX (A) ₹ 18,79,000

Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT GTX / X-Line ₹ 19,19,000

Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,99,000

— — —

1.5L CRDi VGT 6MT (Diesel) HTE ₹ 12,59,000

1.5L CRDi VGT 6MT HTE (O) ₹ 13,69,000

1.5L CRDi VGT 6MT HTK ₹ 14,69,000

1.5L CRDi VGT 6MT HTK (O) ₹ 15,79,000

1.5L CRDi VGT 6MT HTX ₹ 17,19,000

1.5L CRDi VGT 6MT HTX (A) ₹ 18,29,000

— — —

1.5L CRDi VGT 6AT (Diesel) HTE (O) ₹ 14,99,000

1.5L CRDi VGT 6AT HTK ₹ 15,99,000

1.5L CRDi VGT 6AT HTK (O) ₹ 17,09,000

1.5L CRDi VGT 6AT HTX ₹ 18,49,000

1.5L CRDi VGT 6AT HTX (A) ₹ 19,59,000

1.5L CRDi VGT 6AT GTX / X-Line ₹ 19,79,000