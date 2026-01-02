Language
    नई Kia Seltos के सभी वेरिएंट और इंजन के हिसाब से कीमत जारी, यहां देखें पूरी प्राइज लिस्ट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:00 AM (IST)

    All-New Kia Seltos अपनी दूसरी पीढ़ी में आ गई है, जिसमें नया डिज़ाइन और अपडेटेड फीचर्स हैं। नई किआ सेल्टॉस के सभी 10 वेरिएंट की कीमतें जारी कर दी गई है ...और पढ़ें

    Hero Image

    All-New Kia Seltos की वेरिएंट वाइज कीमत की लिस्ट।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। All-New Kia Seltos अब अपने सेकंड जेनरेशन में एंट्री कर चुकी है। इस बार SUV को नया डिजाइन और अपडेटेड फीचर्स जरूर मिले हैं, लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन्स पहले जैसे ही रखे गए हैं। इसके सभी वेरिएंट की कीमतों को जारी कर दिया गया है। इसे कुल 10 वेरिएंट में लेकर आया गया है। हर वेरिएंट के साथ इंजन और गियरबॉक्स का अलग कॉम्बिनेशन दिया गया है। हम यहां पर आपको सभी वेरिएंट की कीमत के साथ उसके साथ कौन-सा इंजन मिलेगा इसके बारे में विस्तार में बता रहे हैं?

    नई Kia Seltos की वेरिएंट वाइज कीमत

    इंजन / ट्रांसमिशन वैरिएंट (ट्रिम / पैक) कीमत
    Smartstream G1.5 6MT HTE ₹ 10,99,000
    Smartstream G1.5 6MT HTE (O) Convenience & Styling Pack ₹ 12,09,000
    Smartstream G1.5 6MT HTK ₹ 13,09,000
    Smartstream G1.5 6MT HTK (O) Premium Pack ₹ 14,19,000
    Smartstream G1.5 6MT HTX ₹ 15,59,000
    Smartstream G1.5 6MT HTX (A) ADAS Pack ₹ 16,69,000
    Smartstream G1.5 IVT HTE (O) ₹ 13,39,000
    Smartstream G1.5 IVT HTK ₹ 14,39,000
    Smartstream G1.5 IVT HTK (O) ₹ 15,49,000
    Smartstream G1.5 IVT HTX ₹ 16,89,000
    Smartstream G1.5 IVT HTX (A) ₹ 17,99,000
    Smartstream G1.5 IVT GTX / X-Line ₹ 18,39,000
    Smartstream G1.5 IVT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,49,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTE (O) ₹ 12,89,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTK ₹ 13,89,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTK (O) ₹ 14,99,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTK (O) ₹ 16,29,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTX ₹ 17,69,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTX (A) ₹ 18,79,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT GTX / X-Line ₹ 19,19,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,99,000
    1.5L CRDi VGT 6MT (Diesel) HTE ₹ 12,59,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTE (O) ₹ 13,69,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTK ₹ 14,69,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTK (O) ₹ 15,79,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTX ₹ 17,19,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTX (A) ₹ 18,29,000
    1.5L CRDi VGT 6AT (Diesel) HTE (O) ₹ 14,99,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTK ₹ 15,99,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTK (O) ₹ 17,09,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTX ₹ 18,49,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTX (A) ₹ 19,59,000
    1.5L CRDi VGT 6AT GTX / X-Line ₹ 19,79,000
    1.5L CRDi VGT 6AT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,99,000

    नई Kia Seltos के इंजन ऑप्शन

    नई Seltos में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं। यह वही इंजन है, जो पहले इसमें कंपनी ऑफर करती थी। इसके साथ ही इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन भी पहले की तरह ही रखे गए हैं।

    इंजन 1.5-लीटर NA पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT / CVT 6-स्पीड iMT / 7-स्पीड DCT 6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT
    पावर 115 PS 160 PS 116 PS
    टॉर्क 144 Nm 253 Nm 250 Nm
    1. 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल: यह इंजन 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।
    2. 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल: यह सबसे पावरफुल इंजन है, जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता देता है। इसमें 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलते हैं।
    3. 1.5-लीटर डीजल इंजन: यह डीजल इंजन 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ पेश किया गया है।

    वेरिएंट के हिसाब से इंजन ऑप्शन

    इंजन ट्रांसमिशन उपलब्ध वेरिएंट
    1.5L NA पेट्रोल 6-स्पीड MT HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX, HTX (A)
    1.5L NA पेट्रोल CVT

    HTE (O), HTK, HTK (O), HTX, HTX (A),

    GTX, X-Line, GTX (A), X-Line (A)
         
    1.5L टर्बो-पेट्रोल 6-स्पीड iMT HTE (O), HTK, HTK (O)
    1.5L टर्बो-पेट्रोल 7-स्पीड DCT

    HTK (O), HTX, HTX (A), GTX, X-Line,

    GTX (A), X-Line (A)
         
    1.5L डीज़ल 6-स्पीड MT HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX, HTX (A)
    1.5L डीज़ल 6-स्पीड AT

    HTE (O), HTK, HTK (O), HTX, HTX (A),

    GTX, X-Line, GTX (A), X-Line (A)
    1. बेस वेरिएंट HTE में केवल दो ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल इंजन है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स या CVT इस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है।
    2. HTE (O) और HTK जैसे लोअर वेरिएंट्स में विकल्प थोड़े बढ़ जाते हैं। यहां आपको नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल CVT, टर्बो-पेट्रोल iMT और डीजल ऑटोमैटिक जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं।
    3. HTK (O) नई Seltos का सबसे यूनिक वेरिएंट बनकर सामने आता है, क्योंकि यही एक ऐसा ट्रिम है जिसमें तीनों इंजन और सभी ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं। यानी अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हैं और हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं, तो यह वेरिएंट सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है।
    4. HTX और HTX (A) जैसे मिड-स्पेक वेरिएंट्स में टर्बो-पेट्रोल iMT नहीं दिया गया है, लेकिन DCT और डीजल ऑटोमैटिक जैसे ऑप्शन मौजूद रहते हैं।

    टॉप वेरिएंट्स में क्या बदल गया है?

    नई Kia Seltos में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन टॉप वेरिएंट्स में भी मिलता है। इस इंजन को केवल CVT गियरबॉक्स के साथ लाया गया है। GTX और X-Line वेरिएंट्स पूरी तरह ऑटोमैटिक पर फोकस्ड हैं। इन ट्रिम्स में CVT, DCT और डीजल ऑटोमैटिक जैसे विकल्प मिलते हैं, जबकि मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया गया है।