    नई Kia Seltos की कीमतों का हुआ खुलासा; 24 सेफ्टी फीचर्स, 30-इंच डिस्प्ले और हाई-टेक फीचर्स से है लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:00 AM (IST)

    All-New Kia Seltos की कीमतें घोषित कर दी गई हैं, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है। यह दूसरी पीढ़ी की एसयूवी पहले से बड़ी, अधिक बोल्ड औ ...और पढ़ें

    All-New Kia Seltos भारत में लॉन्च हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। All-New Kia Seltos की कीमतों की घोषणा कंपनी ने कर दी है। कंपनी ने नई किया सेल्टॉस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये रखी है। दूसरी जनरेशन की यह Seltos पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा बोल्ड और टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ज्यादा एडवांस है। इसे खास तौर पर भारतीय परिवारों और SUV पसंद करने वाले लोगों के लिए तैयार किया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई किया सेल्टोस को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

    नई Kia Seltos की कीमत

    इंजन / ट्रांसमिशन वैरिएंट (ट्रिम / पैक) कीमत
    Smartstream G1.5 6MT HTE ₹ 10,99,000
    Smartstream G1.5 6MT HTE (O) Convenience & Styling Pack ₹ 12,09,000
    Smartstream G1.5 6MT HTK ₹ 13,09,000
    Smartstream G1.5 6MT HTK (O) Premium Pack ₹ 14,19,000
    Smartstream G1.5 6MT HTX ₹ 15,59,000
    Smartstream G1.5 6MT HTX (A) ADAS Pack ₹ 16,69,000
    Smartstream G1.5 IVT HTE (O) ₹ 13,39,000
    Smartstream G1.5 IVT HTK ₹ 14,39,000
    Smartstream G1.5 IVT HTK (O) ₹ 15,49,000
    Smartstream G1.5 IVT HTX ₹ 16,89,000
    Smartstream G1.5 IVT HTX (A) ₹ 17,99,000
    Smartstream G1.5 IVT GTX / X-Line ₹ 18,39,000
    Smartstream G1.5 IVT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,49,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTE (O) ₹ 12,89,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTK ₹ 13,89,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT HTK (O) ₹ 14,99,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTK (O) ₹ 16,29,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTX ₹ 17,69,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT HTX (A) ₹ 18,79,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT GTX / X-Line ₹ 19,19,000
    Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,99,000
    1.5L CRDi VGT 6MT (Diesel) HTE ₹ 12,59,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTE (O) ₹ 13,69,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTK ₹ 14,69,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTK (O) ₹ 15,79,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTX ₹ 17,19,000
    1.5L CRDi VGT 6MT HTX (A) ₹ 18,29,000
    1.5L CRDi VGT 6AT (Diesel) HTE (O) ₹ 14,99,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTK ₹ 15,99,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTK (O) ₹ 17,09,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTX ₹ 18,49,000
    1.5L CRDi VGT 6AT HTX (A) ₹ 19,59,000
    1.5L CRDi VGT 6AT GTX / X-Line ₹ 19,79,000
    1.5L CRDi VGT 6AT GTX (A) / X-Line (A) ₹ 19,99,000

    नई Kia Seltos का डिजाइन

    1. ऑल-न्यू किआ सेल्टॉस अब अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा लंबाई (4,460 mm), ज्यादा चौड़ाई (1,830 mm) और लंबे व्हीलबेस (2,690 mm) के साथ आती है। इसका सीधा फायदा केबिन स्पेस और रोड प्रेजेंस दोनों में देखने को मिलता है।
    2. इसमें नया किआ डिजिटल टाइगर फेस, सेगमेंट-फर्स्ट ऑटोमैटिक स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स और डायनामिक वेलकम फंक्शन के साथ आइस क्यूब LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। 18-इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर इसे और भी प्रीमियम लुक देते हैं।
    3. नई सेल्टॉल को 10 मोनोटोन कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है। इसे दो नए शेड दिए गए हैं, जो मॉर्निंग हेज और मैग्मा रेड है।

    नई Kia Seltos का इंटीरियर

    1. ऑल-न्यू किआ सेल्टॉस का केबिन फ्यूचरिस्टिक है। इसमें सेगमेंट-बेस्ट 30-इंच ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल, Bose का 8-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और डबल D-कट लेदरैट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।
    2. इसके अलावा ड्राइविंग को और आसान बनाने वाले वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, सेगमेंट-फर्स्ट Smart Key Proximity Unlock जैसे फीचर्स हैं।
    3. इसमें सेगमेंट-फर्स्ट 10-वे पावर ड्राइवर सीट, मेमोरी फंक्शन के साथ ORVM सिंक, रिलैक्सेशन मोड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वेलकम रिट्रैक्ट सीट फंक्शन मिलता है। साथ ही ड्यूल पैन पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

    नई Kia Seltos के सेफ्टी फीचर्स

    ऑल-न्यू किआ सेल्टॉस भारत में पहली बार Kia के ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो बेहतर स्ट्रक्चरल मजबूती, राइड क्वालिटी और रिफाइनमेंट देता है।
    सेफ्टी के लिहाज से इसमें 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS और हिल-स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं। इसके साथ ही Level-2 ADAS के तहत 21 ऑटोनॉमस फीचर्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं।

    नई Kia Seltos के इंजन ऑप्शन

    1. ऑल-न्यू किआ सेल्टॉस को तीन इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। यह Smartstream G1.5 पेट्रोल, Smartstream G1.5 T-GDI पेट्रोल और 1.5L CRDi VGT डीजल है। इनके साथ 6MT, 6iMT, IVT, 7DCT और 6AT जैसे कई ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं।
    2. इस SUV को HTE, HTK, HTX और GTX/X-Line ट्रिम्स में उतारा गया है, साथ ही चार ऑप्शन पैक भी दिए गए हैं, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन चुन सकें।