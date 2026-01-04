Aaj Ka Ank Jyotish 4 January 2026: मूलांक 1 वाले धैर्य और प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे आगे, लीडरशिप में मिलेगी सफलता

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, 4 जनवरी डे नंबर 4 की ऊर्जा से जुड़ा है, जो संरचना, अनुशासन, जिम्मेदारी और स्थिरता का प्रतीक है। वहीं यूनिवर्सल डे नंबर 6 इसमें भावनाओं, रिश्तों, करुणा और संतुलन का रंग भरता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2026) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपसे उम्मीद है कि आप नेतृत्व के साथ संवेदनशीलता भी दिखाएं। काम पर आपकी लीडरशिप तभी सफल होगी जब आप धैर्य और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। पैसों के मामले में आज लंबी अवधि की बचत और निवेश बेहतर रहेंगे। रिश्तों में ध्यान से सुनना और छोटे-छोटे केयरिंग जेस्चर रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। भावनात्मक रूप से, प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा स्थिर करें।

आज का सबक: सच्चा लीडर वही है जो ताकत और संवेदना दोनों को साथ रखे।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज सहयोग और संतुलन आपका सबसे बड़ा हथियार है। काम पर अपनी बात मनवाने से ज्यादा, टीमवर्क और तालमेल से काम बनेगा। पैसों में सही बजटिंग आपको सुरक्षा का एहसास देगी। रिश्तों में मदद करना, समझ दिखाना और प्यार जताना आपको भावनात्मक संतुष्टि देगा। छोटी-छोटी बातों से मन खराब न करें।

आज का सबक: भरोसेमंद और केयरिंग होना रिश्तों को गहरा बनाता है।