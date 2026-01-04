Aaj Ka Ank Jyotish 4 January 2026: इस जातक के अधूरे काम होंगे पूरे, किन मूलांकों का चमकेगा सितारा?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का डे नंबर 4 यूनिवर्सल डे नंबर 6 है। इन दोनों ऊर्जाओं का मेल आपको निजी और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपकी ताकत को और मजबूत करता है। संगठन, जिम्मेदारी और डिटेल पर ध्यान आपको आगे बढ़ाएगा। काम में पेंडिंग टास्क पूरे करें और सिस्टम सुधारें। पैसों में बचत और सही मैनेजमेंट सुरक्षा देगा। रिश्तों में धैर्य और सपोर्ट से जुड़ाव बढ़ेगा। बस ध्यान रखें। ज्यादा बोझ खुद पर न डालें।

आज का सबक: अनुशासन तभी काम करता है जब उसके साथ संतुलन भी हो।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दिन का माहौल नियम और जिम्मेदारी वाला है, जो आपकी आजादी पसंद सोच से टकरा सकता है। काम में ढांचे के साथ चलेंगे तो चीजें आसान होंगी।

पैसों में जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में मस्ती के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें।

आज का सबक: आजादी वही टिकती है जिसमें जिम्मेदारी शामिल हो।